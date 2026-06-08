Maioria dos CEO considera que ‘boards’ querem adotar IA rápido demais

A inteligência artificial (IA) está a entrar pelas organizações adentro, mas a maioria dos presidentes executivos (CEO) considera que os Conselhos de Administração se estão a precipitar na adoção desta tecnologia, sugere um novo estudo do Boston Consulting Group (BCG).

Confrontados com a declaração “O meu Conselho de Administração está a apressar a transformação com IA”, 61% dos CEO inquiridos pela BCG indicaram “concordar” ou “concordar fortemente”. Um indício de que consideram que os respetivos boards estão a pressionar para que a empresa avance demasiado depressa.

Adicionalmente, segundo o estudo “Split Decisions: The BCG CEOs and Boards Survey”, os CEO desejam que os seus Conselhos de Administração fossem “mais cautelosos e ponderados” na adoção de IA, enquanto os boards gostariam que os respetivos CEO fossem “mais agressivos na procura por oportunidades”. Ambos reconhecerem valor na utilização de IA, mas há divergências sobre o ritmo da implementação e sobre a preparação das empresas para que possam registar ganhos concretos.

As lacunas de conhecimento sobre esta tecnologia e o receio de ficar para trás poderão estar a contribuir para esta dinâmica no seio das empresas. “O ponto mais revelador da nossa investigação é, provavelmente, este: os Conselhos de Administração sentem-se confiantes em relação à IA, mas os CEO não confiam na capacidade dos seus Conselhos. É essa lacuna de perceção, e não de tecnologia, que irá definir quais as organizações que liderarão a era da IA e quais terão muitas dificuldades pelo caminho. Por trás de uma ilusão de alinhamento, existem cinco divisões críticas: o ritmo, a responsabilidade, a literacia em IA e o que a IA pode realmente entregar”, refere José Koch Ferreira, Managing Director & Partner da BCG Lisboa.

Embora 75% dos membros dos Conselhos de Administração considerem que os seus conhecimentos sobre IA estão ao mesmo nível ou acima dos seus pares, os CEO mostram-se menos convencidos. Quase 40% afirmam que os administradores não têm uma visão suficientemente informada sobre a forma como esta tecnologia está a transformar as estratégias de crescimento, e um terço considera que sobrestimam as capacidades humanas que a IA pode substituir.

O estudo — baseado num inquérito global realizado junto de 625 líderes, incluindo 351 CEO e 274 membros de Conselhos de Administração de empresas com, pelo menos, 100 milhões de dólares de receita anual — conclui ainda que mais de metade dos CEO consideram que os Conselhos de Administração precisam de compreender melhor a diferença entre o entusiasmo gerado pela IA e a sua aplicação prática.

Por um lado, os administradores entendem que os CEO devem comunicar de forma mais clara e consistente a estratégia de IA das organizações. Por outro, os presidentes executivos relatam sentir uma pressão crescente para demonstrar resultados concretos associados a esta tecnologia, superior àquela que os Conselhos de Administração aparentam reconhecer.

Em concreto, os CEO estimam que 35% da sua avaliação de desempenho depende do retorno do investimento em IA, comparativamente aos 27% estimados pelos administradores.