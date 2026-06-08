Mensagem de Lisboa celebra quinto aniversário com jornalismo ao vivo

Nos dias 20 e 21 de junho, o Centro Cultural de Belém (CCB) irá acolher o Festival de Histórias Verdadeiras.

A Mensagem de Lisboa, jornal digital dedicado à Grande Lisboa, comemora os seus cinco anos com o Festival de Histórias Verdadeiras. A celebração, com entrada livre e gratuita, ocorre nos dias 20 e 21 de junho, no Centro Cultural de Belém (CCB), sendo que a iniciativa vai misturar o jornalismo com música, fotografia, literatura, desenho, rádio, ideias para Lisboa e “encontros improváveis entre pessoas que talvez nunca se cruzassem”.

A criação deste festival surge no seguimento do “Mensagem ao Vivo”, modelo de jornalismo ao vivo adotado pelo jornal, que trouxe mais de 180 histórias, narradas pelos seus protagonistas, ao palco do Teatro São Luiz entre 2024 e 2025 e do Cine-Teatro Turim em 2026.

“Quando a Mensagem de Lisboa começou a pôr gente comum em palco, houve quem estranhasse. Levar os protagonistas das histórias para o palco? Pôr vizinhos, completos anónimos, a contar a cidade diante de uma plateia? Pois, as salas encheram-se”, explica a Mensagem de Lisboa no seu website.

Aliado ao festival, o jornal criou um concurso dedicado a “ideias para mudar o seu bairro”, sendo que as cinco melhores propostas serão apresentadas ao vivo no festival, existindo a possibilidade de a ideia vencedora ser concretizada.

Este festival é promovido pela Mensagem de Lisboa e pelo CCB, e conta com os apoios da Visapress, da Europa Criativa, do Cenjor, do Goethe-Institut Portugal, da Leica, da Ordem dos Arquitetos, da Why Not Soda, da Rádio Belém e da Dona Ajuda.