Meo apela à união no Mundial. “Só de estarmos juntos, já ganhamos”

Com presença multimeios, criatividade e planeamento da WPP, e produção da Garage, a campanha surge como uma extensão natural do posicionamento da marca “A vida é melhor quando estamos presentes”.





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Sob o mote “Só de estarmos juntos, já ganhamos”, a Meo apresenta a sua campanha de apoio à Seleção Nacional no Mundial de 2026. Recorde-se que a marca de telecomunicações é patrocinadora oficial da seleção há mais de 20 anos.

A campanha que arrancou esta segunda-feira em televisão, rádio, imprensa, digital e OOH, procura destacar a importância da união e da partilha entre os portugueses durante a competição, colocando o foco na dimensão coletiva da experiência do futebol, para além do desempenho desportivo.

“Esta campanha surge como uma extensão natural do posicionamento da marca ‘ A vida é melhor quando estamos presentes’ , reforçando a importância de estarmos juntos naquilo que verdadeiramente importa, incluindo nos momentos em que o país se une em torno da Seleção”, explica a Meo, em comunicado.

A campanha materializa-se numa série de filmes que retratam momentos autênticos do quotidiano português durante um jogo da Seleção. No filme principal, assiste-se a uma casa real, da família Pereira, transformada num ‘verdadeiro estádio’, onde cada elemento assume um papel simbólico na “equipa”, numa celebração daquilo que nos une enquanto país. “E tu? Já convocaste a tua seleção para o Mundial?”, questiona o filme.

Complementarmente, a campanha inclui adaptações com diferentes durações e um filme dedicado ao segmento empresarial, que destaca espaços como o restaurante “O Cantinho da Rosa”. “Neste Mundial prepara o teu estádio e prepara os teus adeptos”, apela a Meo, nesse filme.

“Enquanto patrocinadores da Seleção Nacional, acreditamos que a verdadeira vitória começa muito antes do apito inicial. Começa na forma como nos unimos, como vibramos em conjunto e como representamos um país inteiro. É essa energia que queremos celebrar com esta campanha”, refere Luiza Galindo, diretora de marca e comunicação da Meo, citada em comunicado.

Em declarações ao +M, antes do lançamento da campanha, a responsável detalhava que a Meo neste Mundial procura reforçar a “ligação emocional com os portugueses, posicionando-se como uma marca próxima”. O objetivo central é colocar-se no centro da experiência dos adeptos, “combinando tecnologia, entretenimento e conectividade”, evoluindo de uma lógica de notoriedade para o engagement e a criação de valor real para os adeptos.

Para além da campanha, a Meo irá também promover um conjunto alargado de iniciativas de ativação e apoio à Seleção Nacional ao longo do Mundial 2026, estando presente na Lisboa Football Arena e nos jogos de preparação nos dias 6 e 10 de junho.

A campanha conta com presença multimeios, criatividade e planeamento da WPP e produção da Garage. Recorde-se que a marca lançou, em março deste ano, o seu novo posicionamento ““A vida é melhor quando estamos presentes”.