Milhares de lesados pelo mau tempo não terão apoios até ao fim do mês
A 6 de junho, a plataforma do Governo indicava que apenas 10% dos processos da Marinha Grande tinham sido analisados pela autarquia, o equivalente a 334 candidaturas, de um total de 3.365.
Os municípios da Marinha Grande e de Leiria não vão conseguir concluir até 30 de junho a análise de mais de 14 mil candidaturas a apoios de até dez mil euros para a reconstrução de habitações danificadas pelas tempestades do início do ano, avança o Jornal de Notícias.
Em causa estão 3.365 processos na Marinha Grande e 10.808 em Leiria, um objetivo definido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, em articulação com a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria. Parte das candidaturas ainda não foi analisada.
A 6 de junho, a plataforma do Governo relativa aos apoios financeiros à recuperação de habitação própria permanente indicava que apenas 10% dos processos da Marinha Grande tinham sido analisados pela autarquia, o equivalente a 334 candidaturas, de um total de 3.365.
Na sexta-feira, a CCDR anunciou que foram pagos na região Centro cerca de 24 milhões de euros em indemnizações por danos em habitações provocados pela tempestade Kristin. No ponto de situação, a entidade liderada por José Ribau Esteves referiu que há 6.237 candidaturas com indemnizações pagas, num valor total de 23,72 milhões de euros.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Milhares de lesados pelo mau tempo não terão apoios até ao fim do mês
{{ noCommentsLabel }}