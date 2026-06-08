BRANDS' Local Online O que revelam os projetos das últimas edições do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros
As candidaturas das últimas edições do Prémio Autarquia do Ano - Grupo Mosqueteiros mostram uma evolução clara nas prioridades das autarquias e nas áreas de intervenção.
Ao longo das últimas edições, o Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros tem vindo a refletir a evolução das prioridades do poder local em Portugal.
As candidaturas revelam uma crescente aposta em áreas como a inovação tecnológica, a inclusão social, a sustentabilidade ambiental e a saúde mental, demonstrando uma abordagem cada vez mais integrada aos desafios contemporâneos.
Outra tendência evidente é o foco em projetos com impacto mensurável, com autarquias a apresentarem resultados concretos, indicadores e dados que reforçam a eficácia das suas iniciativas.
Também se destaca a valorização de projetos colaborativos, desenvolvidos em parceria com associações, escolas ou entidades locais, evidenciando a importância do trabalho em rede.
Estas aprendizagens mostram que as candidaturas mais fortes são aquelas que combinam visão estratégica, execução consistente e impacto real na comunidade.
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