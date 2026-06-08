Porto Lisboa-Setúbal avança com concessão do estaleiro da Mitrena

O conselho de administração do Porto Lisboa-Setúbal aprovou o lançamento de um procedimento concursal para a contratação dos estudos especializados necessários à preparação do concurso de concessão e futuro modelo de exploração do Estaleiro da Mitrena, em Setúbal.

O procedimento permitirá “desenvolver os estudos técnicos, jurídicos, económico-financeiros e operacionais que irão suportar o programa de concurso e o respetivo caderno de encargos”, sublinha a administração portuária, em comunicado.

Apontando como objetivo valorizar uma infraestrutura que emprega cerca de 2.000 trabalhadores, sublinha o “elevado potencial” nas áreas da reparação naval, reciclagem verde de navios, construção naval, indústria marítima, apoio à economia azul e produção de energia eólica offshore.

Esta iniciativa pretende reforçar a capacidade do Estaleiro da Mitrena para atrair investimento privado, gerar emprego qualificado e consolidar Setúbal como polo estratégico da economia marítima e industrial, sublinha ainda.

O Estaleiro da Mitrena está concessionado à Lisnave desde 1997, com a atual concessão a terminar a 31 de julho de 2027. A Martifer, que detém a West Sea, responsável pelos estaleiros de Viana do Castelo, mas também o empresário Mário Ferreira, da Douro Azul, já admitiram publicamente o interesse nos estaleiros atualmente explorados pela Lisnave.

“Esta decisão representa mais um passo na estratégia Portos 5+ e na valorização dos ativos portuários, industriais e logísticos nacionais de base marítima, promovendo a modernização das infraestruturas, a atração de investimento privado e a criação de condições para um crescimento sustentável das atividades marítimo-portuárias”, resume Vítor Caldeirinha, presidente do Porto Lisboa-Setúbal.