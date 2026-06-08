Portugal integra rede de aceleradores da NATO DIANA

Portugal já tem um acelerador integrado na rede de aceleradores da NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic). Esta integração resulta da parceria estratégica entre a idD Portugal Defence e o Instituto Pedro Nunes (IPN), que é o gestor operacional do acelerador.

No ano passado, duas empresas nacionais, a Neuraspace e a Connect Robotics, foram selecionadas para o acelerador DIANA, recebendo investimento e apoio da NATO para desenvolver tecnologias de defesa.

A integração coloca Portugal “no centro do desenvolvimento de tecnologias emergentes e disruptivas de duplo uso”, pode ler-se em comunicado enviado.

A rede DIANA foi criada para identificar e acelerar soluções tecnológicas com aplicação em áreas críticas de segurança e resiliência dos 32 países aliados. O objetivo é apoiar empresas e startups no desenvolvimento de inovação com potencial de aplicação tanto civil como militar, pode ler-se no site da aliança militar.

“O acelerador gerido pelo IPN passa agora a fazer parte de uma rede exclusiva de aceleradores distribuídos pela Aliança, acompanhando empresas portuguesas no terreno e apoiando-as a posicionarem-se com sucesso no mercado global de Defesa“, esclarece a idD Portugal Defence em comunicado.

As empresas e startups selecionadas para os programas da DIANA recebem “um financiamento inicial de 100.000 (100 mil) euros”, valor que pode ser reforçado com mais 300 mil euros numa fase posterior de crescimento.

Além do apoio financeiro, as empresas passam a ter acesso a “uma rede de mais de 200 centros de testes, de participação em exercícios operacionais, de apoio no desenvolvimento de modelos de negócio e de ligação estratégica ao Fundo de Inovação da NATO e a investidores de capital de risco”.

A idD Portugal Defence e o IPN vão organizar no dia 9 de junho, próxima terça-feira, um “webinar informativo sobre os novos Challenges do NATO DIANA“, de forma a apoiar as entidades portuguesas no processo de candidatura à edição de 2027.