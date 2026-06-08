Espaço

Prada cria peça para astronautas da NASA

 Lina Santos,

Novo fato foi criado com a Axiom Space para usar sob o fato espacial em missões lunares.

 

À esquerda, a peça de vestuário da Prada criada em parceria com a a Axiom para ser usada sob o fato espacialAxiom

 

A Prada revelou este domingo a peça de roupa interior que deverá ser usada por astronautas da NASA em missões à Lua, escreve a Reuters. Desenvolvida em parceria com a AxiomSpace, empresa de infraestruturas espaciais com sede em Houston, a criação inclui tubos de ventilação integrados no tecido. Foi pensada para ser usada sob o fato lunar.

A peça de vestuário de arrefecimento líquido e ventilação, chamada de LCVG, foi concebida “para ser usada pelos astronautas no interior do fato espacial Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), reforçando a segurança e o desempenho dos astronautas durante caminhadas espaciais”, diz a Axiom. Será usada por astronautas na exploração da superfície lunar pela primeira vez em mais de 50 anos, de acordo com informações da Axiom e da Prada.

Trata-se de “uma nova conquista nascida da combinação única da experiência pioneira da AxiomSpace e do knowhow da Prada em design, modelagem e materiais avançados, antes do regresso da humanidade à superfície lunar”, segundo Lorenzo Bertelli, Chief Marketing Officer e responsável de Sustentabilidade do grupo italiano.

“O futuro da exploração espacial não será construído por uma única entidade isoladamente, e a nossa parceria com a Prada é prova disso”, afirma o CEO e presidente da Axiom Space, Jonathan Cirtain. “Ao reunirmos o melhor da engenharia aeroespacial, bem como do savoir faire de luxo e do desenvolvimento avançado de produto, desenvolvemos uma peça de vestuário que nenhuma das empresas poderia ter criado de forma independente, e é precisamente este tipo de pensamento intersetorial que irá definir a próxima era dos voos espaciais humanos”, defende.

O lançamento da nova peça de vestuário sucede à apresentação, em 2024, de um fato espacial da Prada que deverá ser usado na missão lunar Artemis 4, prevista para 2028. “Na missão Artemis IV da NASA, o LCVG terá também uma função de ventilação, com um circuito separado que entrega oxigénio fresco junto ao rosto do astronauta e remove dióxido de carbono expirado. O gás regressa depois ao sistema de suporte de vida, onde passa por um filtro de CO2 antes de o oxigénio voltar a circular”, diz a Axiom.

A entrada da marca italiana no setor espacial ocorre num contexto de pressão sobre o mercado de luxo, que tinha dado sinais de estabilização após dois anos de contração, nota a Reuters. “Esperamos continuar esta colaboração com a Axiom Space, a ultrapassar limites e a explorar novas fronteiras em conjunto”, declarou ainda Lorenzo Bertelli, filho da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, a diretora criativa e o chairman da companhia.

Ainda não é claro se outras marcas de luxo vão seguir a Prada. De acordo com a Reuters, Louis Vuitton, Hermès e Chanel têm mostrado interesse em viagens espaciais, mas podem procurar outras formas de entrar nesta indústria.

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