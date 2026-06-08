Subida do preço do petróleo alivia após Irão e Israel suspenderem ataques

Os preços do petróleo estiveram a disparar mais de 5% esta manhã após uma nova escalada do conflito no Médio Oriente, mas aliviaram depois de Irão e Israel terem suspendido os ataques, a pedido do Presidente dos EUA, Donald Trump.

Em Londres, os futuros do Brent somam 1,8% para 94,85 dólares por barril, enquanto os do crude WTI avançam 1,7% para 92,07 dólares.

Desde que se iniciou o conflito, há cerca de 100 dias, o Brent já valorizou mais de 30%, tendo atingido os 126 dólares por barril em abril, enquanto o WTI deu um salto de 37%.

O petróleo voltou a escalar esta segunda-feira depois de Israel ter atacado o Irão em pleno cessar-fogo, tendo atingido inclusivamente uma fábrica de petroquímicos no sul do país que diz ser usada para produzir mísseis balísticos.

A Guarda Revolucionária iraniana respondeu com um ataque a uma infraestrutura na cidade de Haifa. Teerão tem insistido que qualquer acordo com Washington para acabar com o conflito tem de incluir o fim da campanha militar de Israel no Líbano.

Após os ataques mútuos, que deixaram os investidores receosos quanto ao impacto no Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do fornecimento de petróleo mundial, Donald Trump apelou ao fim dos disparos entre Israel e Irão.