Suíça quer alternativa franco-italiana dos mísseis norte-americanos Patriot

A Suíça está a avaliar alternativas europeias do sistema de defesa antiaéreo norte-americano Patriot, numa altura em que as entregas do equipamento militar para a Europa têm sofrido atrasos, uma vez que o conflito no Médio Oriente continua a consumir as reservas de armas dos Estados Unidos.

De acordo com o secretário de Estado para a Segurança da Suíça, Markus Mäder, o sistema de defesa aéreo e antimíssil franco-italiano SAMP/T, desenvolvido pelo consórcio europeu Eurosam, é visto como a principal oferta europeia. Berna aguarda a entrega do sistema antimíssil da fabricante norte-americana Raytheon, prevista para 2027, mas que foi adiada para 2032 ou posteriormente.

Os fabricantes do SAMP/T — a MBDA, que desenvolve os mísseis, e os seus parceiros, a francesa Thales e a italiana Leonardo, que produzem os radares — planeiam as primeiras entregas do sistema de defesa aérea para a França e Itália até o final do ano.

“Queremos ser interoperáveis ​​com o nosso ambiente, e esse ambiente é a Europa. Não estamos a dizer que vamos trocar de cavalo para cavalo, mas [se] um cavalo não for rápido o suficiente… vamos tentar encontrar um segundo cavalo”, afirmou Markus Mäder, em entrevista ao Financial Times.

Embora a Suíça não seja membro da NATO e da União Europeia, o secretário de Estado do país sublinhou que Berna quer aprofundar a cooperação e interoperabilidade em matéria de defesa com os países vizinhos, frisando que a Suíça considera-se “parte integrante da segurança europeia”.

Contudo, Markus Mäder vincou que uma cooperação europeia mais estreita na área da defesa não incompatibiliza laços fortes com os Estados Unidos. “Queremos intensificar a cooperação com a Europa, mas, ao mesmo tempo, manter essa cooperação de segurança e defesa bem-sucedida com os Estados Unidos”, aferiu o secretário de Estado para a Segurança suíço.