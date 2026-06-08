Supervisores de seguros lusófonos têm nova plataforma digital de formação disponível

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) lançaram esta segunda-feira a “Plataforma de Formação Online para Supervisores de Seguros dos Países de Língua Portuguesa“, destinada aos membros da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL). A iniciativa visa modernizar o acesso à formação técnica especializada no setor segurador.

A nova plataforma, acessível tanto por página eletrónica como por aplicação móvel, permite que os membros da ASEL participem em ações de formação de forma flexível, eliminando a necessidade de deslocações presenciais. Num espaço lusófono que se estende por quatro continentes, de Angola a Timor-Leste, do Brasil a Macau, esta plataforma pretende garantir que a distância geográfica não é um obstáculo à capacitação técnica dos supervisores.

A criação da plataforma decorre diretamente da celebração do “Protocolo de Cooperação para a Formação de Quadros Técnicos da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL)”, assinado entre a ASF e a AMCM em abril. O documento estabeleceu o quadro formal para a promoção da capacitação técnica dos supervisores de seguros nos países e regiões de língua portuguesa, sendo a plataforma o primeiro resultado concreto desse acordo.

Segundo as duas autoridades, a entrada em funcionamento da plataforma representa um passo significativo na modernização dos mecanismos de formação e na consolidação da cooperação entre supervisores lusófonos. A solução digital amplia os canais de intercâmbio profissional, facilita a partilha de conhecimento especializado e contribui para o reforço das competências de supervisão financeira em toda a lusofonia.

Este ano, a XXIII Assembleia Geral da ASEL tem lugar em São Tomé e Príncipe, no âmbito dos encontros anuais e rotativos pelos países ou territórios membros, sucedendo a Moçambique, que em 2025 acolheu a XXII Assembleia, com Ester dos Santos José, presidente do conselho de administração do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), a assumir a presidência da ASEL. Nestes encontros são geralmente abordados temas de relevância e oportunidade relacionados com a supervisão prudencial e comportamental da atividade seguradora e de fundos de pensões nos respetivos mercados.