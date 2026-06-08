Redes Sociais

Tribunal de Frankfurt multa Meta em 100 mil euros por atraso na remoção de conteúdos

 Lusa,

O Tribunal Regional de Frankfurt, na Alemanha, aplicou uma multa de 100 mil euros à proprietária do Facebook, pela demora na remoção de conteúdos considerados falsos pela justiça.

O Tribunal Regional de Frankfurt, na Alemanha, aplicou esta segunda-feira uma multa de 100 mil euros à empresa norte-americana Meta, proprietária do Facebook, pela demora na remoção de conteúdos considerados falsos pela justiça. Segundo o tribunal, foram publicadas na rede social Facebook informações falsas sobre um soldado destacado na Faixa de Gaza, que era apresentado como criminoso de guerra.

As publicações incluíam igualmente o nome e uma fotografia do militar. O soldado avançou com uma providência cautelar junto da Câmara de Imprensa do Tribunal de Frankfurt, que, em 23 de março, ordenou à Meta a remoção dos conteúdos e advertiu a empresa para a possibilidade de aplicação de uma multa em caso de incumprimento.

Como as publicações permaneceram acessíveis na plataforma após a decisão judicial, o militar requereu a aplicação da sanção. Os conteúdos acabaram por ser removidos entre 8 e 10 de abril, levando o tribunal a concluir que houve incumprimento da decisão inicial e a aplicar uma multa de 100 mil euros à ‘gigante’ da tecnologia.

A Meta está envolvida em vários processos judiciais, ao mesmo tempo que a Comissão Europeia ameaçar multar a tecnológica por permitir, na prática, que menores de 13 anos utilizem as redes sociais Facebook e Instagram, considerando ineficazes os mecanismos de controlo de idade.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Tribunal de Frankfurt multa Meta em 100 mil euros por atraso na remoção de conteúdos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Atualidade
Clubes aprovam chave de receitas da centralização no futebol

As sociedades desportivas dos campeonatos profissionais aprovaram, com 80% dos votos, a proposta da Liga Centralização para distribuir as receitas dos direitos audiovisuais do futebol português.

Lusa,

Inteligência Artificial
CEO consideram que ‘boards’ querem adotar IA rápido demais

Estudo da BCG revela divergências nas lideranças das organizações. Quase quatro em cada dez CEO acham que os administradores não têm uma visão suficientemente informada sobre impacto da IA no negócio.

Tiago Alexandre Pereira,

Defesa
Suíça quer alternativa europeia aos mísseis Patriot dos EUA

A Suíça está a avaliar o sistema de defesa aéreo e antimíssil franco-italiano SAMP/T, desenvolvido pelo consórcio europeu Eurosam, como alternativa europeia dos mísseis Patriot dos EUA.

Tiago Martins d'Oliveira,