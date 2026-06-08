Guerra na Europa

UE liberta novo financiamento à Ucrânia de 2,8 mil milhões de euros

  • Lusa
  • 12:00

A União Europeia libertou quase 2,8 mil milhões de euros para apoiar as necessidades de financiamento da Ucrânia e manter a administração pública. Este é o sétimo desembolso ao abrigo do mecanismo.

A União Europeia (UE) libertou esta segunda-feira quase 2,8 mil milhões de euros para a Ucrânia, a sétima parcela ao abrigo do Mecanismo para a Ucrânia que soma já 29,5 mil milhões de euros.

De acordo com um comunicado da Comissão Europeia, a verba disponibilizada destina-se a apoiar as necessidades de financiamento de Kiev e manter a administração pública, enquanto o país continua a defender-se da guerra da Rússia.

Este é o sétimo desembolso ao abrigo do mecanismo, o principal instrumento da UE para apoiar a recuperação, a agenda de reformas e o progresso da Ucrânia na adesão à UE.

Com este último pagamento, o apoio total da UE à Ucrânia atinge os 29,5 mil milhões de euros, o equivalente a quase 77% da verba disponível para apoio direto ao orçamento do Estado.

O desembolso surge na sequência da aplicação bem-sucedida, por parte da Ucrânia, de reformas em vários setores estratégicos, incluindo a gestão das finanças públicas, o sistema judicial, os mercados financeiros, o capital humano, o ambiente de negócios, a energia, a agricultura, as matérias-primas críticas, a digitalização e a transição ecológica.

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