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UMinho certifica competências de trabalhadores da Bosch

Futuro curso versará sobre temas como "compras estratégicas e metodologias de aquisição focadas no custo total de propriedade e na mitigação de riscos".

A Universidade do Minho (UMinho) e a Bosh Car Multimedia vão lançar em Braga uma formação que, assegura a instituição de ensino superior, “reforçará o compromisso de ambas com a qualificação e valorização do conhecimento aplicado“. A parceria estratégica entre as duas entidades já é de longa data, como aconteceu, por exemplo, com o programa Innovative Car HMI, que envolveu mais de 400 engenheiros e investigadores.

Segundo a UMinho, este curso contemplará conteúdos curriculares “relacionados com as compras estratégicas e metodologias de aquisição focadas no custo total de propriedade, na mitigação de riscos e nas parcerias geradoras de valor e competitividade”. Na prática, este curso não confere grau creditado, mas reconhece e valoriza competências adquiridas em contexto profissional.

UMinho e a Bosh Car Multimédia preparam novo curso para qualificação e valorização do conhecimento aplicado”8 junho, 2026

O primeiro passo para o lançamento desta formação foi dado com a assinatura de um acordo entre as duas entidades, no âmbito da parceria estratégica já existente. Nesse sentido, detalha a UMinho, uma comitiva de docentes da universidade, liderada pela vice-reitora para a Educação e Organização Académica, Cristina Dias, visitou as instalações de Braga da Bosch, com vista à criação e desenvolvimento do curso não conferente de grau creditado.

A futura formação conta com a colaboração das escolas de Engenharia, Economia, Gestão e Ciência Política, assim como de Direito, Psicologia e Ciências, e do Instituto de Ciências Sociais da UMinho.

“Esta diversidade disciplinar contribui para uma abordagem multidimensional e pluridisciplinar, assegurando uma reflexão abrangente sobre os desafios e oportunidades associados à criação deste novo programa formativo”, explana a universidade minhota num comunicado.

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