União Europeia pede prioridade à vigilância do flanco leste

O comissário de Defesa da União Europia, AndriusKubilius, apelou às capitais europeias para que a vigilância da fronteira leste da Europa seja uma prioridade e que finalizem as suas propostas para projetos conjuntos de interesse comum até ao final deste mês, num contexto de vários incidentes de segurança com drones russos na fronteira leste do bloco.

“Em junho, precisamos de chegar a um acordo comum sobre as Iniciativas de Defesa Europeia de Fronteiras (EDPCIs). Entre elas, a iniciativa de defesa contra drones, ou Vigilância do Flanco Leste, é uma prioridade“, afirmou Andrius Kubilius antes de uma reunião informal de ministros da Defesa no Chipre, citado pelo Euractiv.

Kubilius acrescentou que as capitais europeias deveriam ser mais “proativas” no desenvolvimento de projetos regionais, para que sejam “mais interoperáveis”.

O projeto visa proteger os países mais próximos da Rússia de incursões aéreas, e surgiu da ideia de um “muro de drones” proposta pela primeira vez em setembro passado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“É por isso que precisamos de avançar rapidamente com todo o trabalho que estamos a realizar com o muro antidrones e, de facto, colocar essas capacidades em funcionamento”, frisou a chefe da Diplomacia europeia, Kaja Kallas, citada pelo site de notícias.

As declarações de ambos os executivos europeus surgem no mesmo dia em que um caça da Força Aérea francesa abateu um drone proveniente da Rússia nas imediações do espaço aéreo da Letónia, um país membro da NATO.