Verlingue e Coface lançam RiseUP para PME com seguro de crédito até 5 milhões

A Verlingue Portugal e a Coface assinaram um protocolo estratégico que oficializa o RiseUP, a solução de seguro de crédito integrada no ecossistema RiseHub da corretora, dirigida a startups, scaleups e pequenas e média empresas (PME) com operações de financiamento até cinco milhões de euros. A parceria foi formalizada no escritório do Porto da Verlingue Portugal.

O RiseUP, que o ECOSeguros já identificava como produto integrante do Rise Hub, ganha agora contornos mais definidos com a assinatura formal do acordo. A solução assente no produto EasyLiner da Coface protege empresas contra o risco de não pagamento por parte de clientes, em Portugal e no estrangeiro, e posiciona o seguro de crédito não apenas como cobertura de incumprimento, mas como ferramenta de acesso a financiamento e de gestão de tesouraria.

“Com o RiseUP queremos desmistificar a ideia de que o seguro de crédito serve apenas para indemnizar incumprimentos. Hoje, é uma ferramenta estratégica de crescimento. Permite às empresas ganhar confiança para arriscar, proteger a sua tesouraria, melhorar o acesso a financiamento e crescer de forma mais sustentada”, afirmou Miguel Salema Garção, Chief New Business & Partnerships Officer da Verlingue Portugal.

Do lado da Coface, Cláudia Vasconcelos, Country Manager para Portugal, sublinha a pertinência do momento: “Num contexto económico mais desafiante, as empresas precisam de parceiros que lhes deem previsibilidade e segurança para crescer. Com o RiseUP conseguimos aproximar estas soluções de um universo mais alargado de empresas portuguesas.”

O teto de cinco milhões de euros em volume de financiamento abrange a maioria do tecido empresarial português, composto predominantemente por PME. O RiseUP é um dos cinco produtos do Rise Hub, cada um dirigido a perfis e setores distintos: desde promotores imobiliários (GroundUP) a advogados e consultores (LevelUP), administrações de condomínios (Metroville) ou a intermediários de crédito (VerlinkOO).

Esta parceria com a Coface enquadra-se no plano estratégico “Better Future 28” do Grupo Verlingue, que visa “duplicar o volume de negócios até 2028, atingindo 800 milhões de euros”, com base em quatro eixos estratégicos, entre os quais o crescimento orgânico e externo, e inovação tecnológica.