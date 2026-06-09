5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira fica marcada pela divulgação de novos dados económicos em Portugal e na zona euro, com o INE a atualizar indicadores sobre custos da construção e emprego, enquanto o Banco Central Europeu publica as contas consolidadas do Eurosistema. A agenda inclui ainda iniciativas sobre a competitividade da banca europeia ou uma audição da CMVM no Parlamento.

Como estão os custos da construção? E o emprego?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta terça-feira o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova referente a abril. Em março, construir uma habitação nova ficou 5,8% mais caro do que um ano antes, um agravamento explicado pela subida do custo de mão-de-obra. Em simultâneo, o INE divulgada também dados sobre o Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Indústria, também referentes a abril.

BCE divulga demonstrações financeiras do Eurossistema

O Banco Central Europeu (BCE) publica esta terça-feira as demonstrações financeiras consolidadas do Eurossistema, o sistema de bancos centrais responsável pela política monetária europeia. Estes dados fornecem uma visão sobre o balanço dos bancos centrais da zona euro, incluindo as reservas de ativos e os passivos acumulados no âmbito das políticas monetárias dos últimos anos.

Como está a competitividade dos bancos europeus?

Em Bruxelas, a Federação Bancária Europeia (FBE), em conjunto com os seus membros e vários bancos participantes, apresenta um novo estudo da consultora Oliver Wyman sobre a competitividade do setor bancário europeu, pretendendo oferecer uma orientação sobre o papel que os bancos podem e devem desempenhar no financiamento do futuro da Europa, de forma a colmatar as necessidades de investimento da Europa.

CMVM é ouvida em audição parlamentar

Na Assembleia da República, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública vai ouvir a CMVM, a requerimento do PS, no âmbito da sua participação na Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo. Estarão presentes o presidente Luís Laginha de Sousa, o diretor-geral Manuel Monteiro e a diretora do Departamento de Análise Estratégica, Inovação e Comunicação, Raquel Godinho. Também a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) será ouvida. A comissão irá ainda discutir e votar um requerimento do PS para audição do governador do Banco de Portugal sobre as suas declarações relativas à evolução das taxas de juro e aos riscos inflacionistas.

Ministros da Energia reúnem-se no Luxemburgo

No Centro de Convenções Europeu do Luxemburgo (ECCL), a partir das 09h30 (08h30 em Lisboa), realiza-se a reunião do Conselho de Transportes, Telecomunicações e Energia da União Europeia. Os ministros dos Estados-membros responsáveis pela pasta reúnem-se numa altura em que a crise energética desencadeada pela guerra no Médio Oriente continua. Recentemente, a OCDE publicou um levantamento de dados que revela que cerca de 37% das medidas de apoio ao custo da energia tomadas pela UE são simultaneamente temporárias e direcionadas.