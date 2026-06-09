Advogados já não vão pagar multas por manobras dilatórias

Os advogados já não terão de pagar multas por atos manifestamente infundados ou dilatórios. A proposta de lei que altera o Código de Processo Penal, aprovado na especialidade a 3 de junho, estabelece que estas multas serão apenas aplicadas a arguidos, assistentes, partes civis ou pessoas afetadas.

A Ordem dos Advogados (OA) regista com agrado a alteração, já aprovada, ao Código de Processo Penal (CPP) e ao Regulamento das Custas Processuais (RCP) que estabelece que as multas por atos manifestamente infundados ou dilatórios não sejam um encargo dos advogados.

Esta alteração vai ao encontro da “posição reiteradamente manifestada pela OA, que sempre considerou que a redação anteriormente proposta geraria pressão sobre o exercício da advocacia e comprometeria a liberdade e a independência dos mandatários, colocando em risco a efetividade do direito de defesa dos cidadãos”.

Em comunicado enviado às redações, a OA valoriza “o diálogo estruturado que tem vindo a promover junto de todos os partidos com assento parlamentar, assim como a capacidade de escuta demonstrada pelo Governo e pelos partidos que o suportam, e que têm permitido conquistas como esta”.

“O legítimo combate à morosidade processual não pode converter-se em pressão sobre quem tem o dever, perante o cliente, de usar todos os instrumentos legalmente previstos para o defender. Penalizar o defensor pelo cumprimento do mandato é amputar o direito de defesa. E o direito de defesa é, em qualquer Estado de Direito, condição da Justiça”, afirma João Massano, Bastonário da Ordem dos Advogados.

A Ordem dos Advogados apela, ainda assim, para que seja definido com clareza o que constitui um “ato manifestamente infundado ou dilatório”, uma vez que a subjetividade deste conceito pode pôr em causa os direitos dos intervenientes nos processos.

Embora os advogados fiquem afastados do pagamento destas multas, continuam sujeitos a eventuais consequências disciplinares. A proposta prevê que, em caso de reincidência em práticas dilatórias, seja obrigatória a comunicação à Ordem dos Advogados para eventual procedimento disciplinar.

Atualmente, a taxa de justiça agravada aplicada nestas situações não ultrapassa os 816 euros. A nova proposta aumenta significativamente o limite das penalizações, permitindo multas entre 2 e 100 unidades de conta, o que poderá atingir cerca de 10.200 euros.