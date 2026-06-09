Airbus forma consórcio para produzir caça de sexta geração como alternativa ao FCAS

A Airbus planeia formar um consórcio, com oito empresas dos setores aeroespacial e defesa, para desenvolver um caça de sexta geração em alternativa ao projeto franco-alemão Future Combat Air System (FCAS), após o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o presidente francês, Emmanuel Macron, terem concordado em não continuar o projeto avaliado em mais de 100 mil milhões de euros.

O consórcio será constituído pela Airbus Defence and Space, a Autoflug, a Diehl Defence, a Hensoldt, a Liebherr, a MBDA, a MTU Aero Engines e a Rohde & Schwarz. As oito empresas propuseram o projeto no início desta semana ao gabinete de Friedrich Merz e ao ministro da Defesa Boris Pistorius, de acordo com uma carta vista pelo Financial Times.

O grupo liderado pela Alemanha deverá anunciar a aliança ainda esta semana em Berlim, com o nome Team Gen 6, segundo adiantaram fontes próximas do assunto ao jornal britânico.

“É um sinal de que, como indústria alemã, estamos preparados para desenvolver um caça de sexta geração para a Europa, na Europa”, disse uma das pessoas, citada pelo FT.

O projeto surge depois do Governo alemão ter travado o projeto lançado em 2017, uma vez que a alemã Airbus e a francesa Dassault Aviation não conseguiram alcançar um acordo sobre a construção da aeronave de combate conjunta.

Guillaume Faury, CEO da Airbus, mostrou no mês passado otimismo em relação ao projeto FCAS e recusou a ideia de que o impasse em torno do programa fosse um sinal da incapacidade da Europa em cooperar.