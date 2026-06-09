Anthropic lança Claude Fable 5, a versão pública do modelo Mythos com novas salvaguardas

A Anthropic disponibilizou publicamente esta terça-feira o Claude Fable 5, um novo modelo de inteligência artificial (IA) baseado no controverso Mythos, um outro modelo altamente avançado especializado em cibersegurança, e de acesso restrito, que também recebeu uma nova versão. O Claude Fable chega ao mercado depois de a tecnológica ter garantido que o modelo foi tornado “seguro para o uso generalizado”.

O Mythos original, apelidado de Mythos Preview, foi lançado em abril, mas o seu acesso continua estritamente limitado a um grupo reduzido de clientes, principalmente nos EUA. A decisão deveu-se aos elevados riscos associados à tecnologia, que poderia ser utilizada indevidamente para desenvolver ciberataques sofisticados.

No início do mês, a empresa já tinha dado sinais de abertura ao surgirem relatos de que iria disponibilizar o Claude Mythos à Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA). Dias depois também anunciou a expansão internacional do modelo para lá das fronteiras dos Estados Unidos, passando a abranger mais de 15 países e 150 organizações.

De forma a alargar este novo modelo de forma segura aos utilizadores empresariais e subscritores pagos, a Anthropic dotou o Claude Fable 5 de uma arquitetura defensiva. Em comunicado, a empresa explica que lançou o modelo “com mecanismos de proteção que fazem com que as consultas sobre determinados tópicos recebam, em alternativa, uma resposta do Claude Opus 4.8“, outro dos seus modelos, e até aqui o mais avançado entre os seus modelos de acesso público. A cibersegurança, a biologia e química e a destilação para treinar modelos concorrentes em países autoritários são as áreas salvaguardadas.

“Para lançar o modelo de forma segura e rápida, ajustámos estas salvaguardas de forma conservadora — por vezes, intercetarão pedidos inofensivos, embora sejam acionadas, em média, em menos de 5% das sessões. Com a chegada de modelos mais capazes nos próximos meses, estamos a trabalhar para melhorar as nossas salvaguardas e reduzir os falsos positivos o mais rapidamente possível”, explica a tecnológica.

O Claude Fable 5 já está disponível para todos. Já o Claude Mythos 5 está restrito aos parceiros do Projeto Glasswing — com as salvaguardas cibernéticas suspensas — e, em breve, a investigadores selecionados da área da biologia — com as salvaguardas da biologia e da química suspensas –, “até que o programa de acesso fiável mais abrangente esteja disponível”.

Tanto o Fable 5 como o Mythos 5 chegam ao mercado com um custo fixado em dez dólares por milhão de tokens de entrada e 50 dólares por milhão de tokens de saída (a uma palavra corresponde um ou mais tokens). Até 22 de junho, Fable 5 está incluído nos planos Pro, Max, Team e Enterprise baseados em licenças, sem custos adicionais. No dia 23, a sua utilização exigirá créditos de utilização, sendo que “quando tiverem capacidade suficiente para tal –, o objetivo é repor o Fable 5 como parte padrão dos planos de subscrição”.

Com o lançamento destes modelos, a Anthropic introduz também alterações significativas no tratamento de dados dos clientes empresariais para aumentar a segurança cibernética. O tráfego que circule sobre os modelos da classe Mythos (em superfícies próprias e de terceiros) ficará retido durante 30 dias.

Ao mesmo tempo, a Anthropic aponta: “Não faremos qualquer utilização destes dados em treinos de novos modelos Claude, bem como em eventuais utilidades estranhas a motivos de segurança“. Foram ainda introduzidos novos protocolos que exigem o registo de qualquer acesso humano à base de dados, culminando na eliminação das informações após os 30 dias na “esmagadora maioria dos cenários”.

Este lançamento ocorre num momento de forte efervescência no setor da Inteligência Artificial. Apenas um dia antes, na segunda-feira, a rival OpenAI iniciou o seu caminho preparatório para entrar em bolsa, seguindo as pisadas de intenções já demonstradas pela própria Anthropic e pela SpaceX, dona da xAI.