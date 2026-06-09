Bruxelas atualiza ‘lista negra’ de companhias aéreas proibidas de operar na UE

A Comissão Europeia retirou as companhias aéreas do Quirguistão da ‘lista negra’ de transportadoras proibidas de operar na União Europeia (UE) e acrescentou a argelina Air Express Argelia, mantendo as de S. Tomé e Príncipe interditas.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, na 48.ª atualização da Lista de Segurança Aérea da UE, o executivo comunitário refere que todas as transportadoras aéreas certificadas no Quirguistão foram agora retiradas da ‘lista negra’, “em reconhecimento do progresso do país no reforço da sua supervisão da segurança da aviação ao longo dos últimos vinte anos”.

Em contrapartida, a Air Express Algeria foi incluída no rol e já não pode operar no bloco, numa decisão baseada “em graves preocupações de segurança identificadas durante avaliações realizadas por peritos de segurança da aviação da UE, as quais revelaram deficiências no cumprimento das normas internacionais de segurança por parte da companhia aérea”.

Após esta atualização, 154 companhias aéreas estão proibidas de voar nos céus da UE, 126 certificadas em 16 países, devido a uma supervisão de segurança inadequada por parte das respetivas autoridades nacionais de aviação civil, 22 transportadoras certificadas na Rússia, bem como seis companhias aéreas individuais de outros países, com base em graves deficiências de segurança identificadas: Air Express Algeria (Argélia), Air Zimbabwe (Zimbabué), Avior Airlines (Venezuela), Iran Aseman Airlines (Irão), Fly Baghdad (Iraque) e Iraqi Airways (Iraque).

Lançada pela primeira vez em 2006, a Lista de Segurança Aérea da UE informa os passageiros sobre as companhias aéreas que estão sujeitas a uma proibição de operação ou a restrições operacionais no território da UE por não cumprirem as normas internacionais de segurança.