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Campanha “Imagine mais” do Novobanco chega agora à televisão

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Numa primeira fase, a campanha arrancou com um teaser em cerca de 517 faces out-of-home (OOH), tendo depois evoluído para uma campanha informativa que deu contexto e significado a “imaginar mais”.

O Novobanco deu início esta terça-feira, em horário nobre na televisão, a uma nova fase da campanha institucional “Imagine mais”, aprofundando o posicionamento iniciado com a sua recente integração no Groupe BPCE. Recorde-se que a compra pelo grupo francês foi finalizada, no final de abril, por um valor fixado em 6,7 mil milhões de euros.

Mantendo continuidade com a fase anterior, a campanha volta a recorrer a um ativo distintivo da marca: a moldura Novobanco, introduzida em 2025, que enquadra visualmente as suas campanhas “e simboliza um espaço de imaginação, possibilidade e construção de futuro”, explica o banco, em comunicado.

O filme desta nova fase, produzido no Porto, em Lisboa e no Alentejo, pretende traduzir a presença nacional do banco e reforçar a sua proximidade aos clientes, “evidenciando o seu papel como parceiro ao longo de diferentes momentos de vida — pessoais e empresariais — de norte a sul do país”.

Esta fase corresponde ao momento de revelação da campanha, em que a televisão se assume como o meio central, materializando o significado desta integração na vida real das pessoas e das empresas. “O filme demonstra, de forma concreta, como esta nova combinação de forças se traduz em mais capacidade, mais apoio e mais soluções para o dia-a-dia”, explica o NovoBanco.

“Mais do que uma evolução da campanha, esta fase representa a concretização do que significa ‘imaginar mais’: um banco mais forte, mais próximo e com maior capacidade para apoiar famílias e empresas, transformando ambição em realização”, acrescenta ainda.

A criatividade é da BBDO e a estratégia de meios está a cargo da Hearts & Science, que trabalham em conjunto para o Novobanco como equipa ON. A produção esteve a cargo da Playground com realização de Rui Vieira e decorreu de norte a sul do país durante quatro dias.

É o culminar de uma campanha que arrancou com um teaser em cerca de 517 faces out-of-home (OOH) e depois evoluiu para uma campanha informativa que se deu contexto e significado a mote “imaginar mais”. Os novos conteúdos em OOH e a rádio foram os meios de impacto.

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