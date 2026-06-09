Capital de risco de Abu Dhabi prepara uma oferta pelo Burger King em Portugal e Espanha

A gestora estatal de capital de risco de Abu Dhabi, Mubadala, está a preparar uma oferta pela operadora do Burger King em Portugal e Espanha, que é detida, desde 2021, pelo fundo britânico Cinven, avança o Expansión.

O calendário provisório da operação prevê que os interessados, entre os quais se incluem também fundos de investimento norte-americanos como o Meritage Group e a Apollo Global Management (que detém o Atlético de Madrid), apresentem as ofertas não vinculativas nas próximas semanas, pelo que o processo de venda poderá ser concluído antes de agosto.

Segundo o Expansión, a Mubadala, gestora estatal de capital de risco do emirado de Abu Dhabi, já contratou os serviços de consultores para preparar uma oferta pela Restaurant Brands Europe (RBE), o grupo de restauração organizada que gere os negócios do Burger King, Popeyes e Tim Horton’s em Espanha e Portugal, e que é propriedade da gestora britânica de capital de risco Cinven.

Em Espanha, a Mubadala é sócia da Cinven na Universidade Alfonso X El Sabio (UAX), transação que deverá ser concluída assim que forem obtidas as últimas autorizações pendentes; controla a Moeve (antiga Cepsa) juntamente com a Carlyle; e é também proprietária da consultora tecnológica Babel. Além disso, participa na Healthcar Activos e numa das filiais da Tubacex, é um dos principais acionistas da Masdar, um grupo de energias renováveis de Abu Dhabi com uma presença significativa em Espanha.

A Restaurant Brands Europe (RBE) já despertou o interesse de outras empresas como a KKR, a CVC ou a TDR, mas que entretanto desistiram do processo de venda, coordenado pelo Morgan Stanley.

O Expansión sublinha que a Cinven e a RBE negociaram com a gestora belga Kharis Capital a compra do negócio da Burger King em Itália para o integrar na RBE, mas as negociações não avançaram, pelo que é previsível que a sua eventual aquisição seja abordada pelo eventual novo acionista do grupo, admite o jornal espanhol.