Concurso para 200 guardas prisionais aberto. Idade mínima é de 18 anos

O concurso para recrutar 200 guardas prisionais já está aberto, tem a duração de 10 dias úteis e, pela primeira vez, permite candidatos com 18 anos, segundo o anúncio publicado em Diário da República.

De acordo com o documento, as 200 vagas disponíveis dão acesso ao curso de formação inicial para ingresso na categoria de guarda da carreira especial de guarda prisional e as candidaturas são feitas ‘online’.

Uma das novidades deste concurso é a mudança do limite das idades dos candidatos, uma vez que podem agora concorrer pessoas que tenham 18 anos completos à data do fim do concurso, alterando assim o limite mínimo que estava fixado nos 21 anos.

A idade máxima também aumentou, passando dos 28 para os 35 anos, e os candidatos têm de ter nacionalidade portuguesa, o 12.º ano de escolaridade como formação mínima e um registo criminal limpo.

Este concurso faz parte do Plano Plurianual de Recrutamento e Promoções do Corpo da Guarda Prisional, aprovado em maio e que inclui 400 novos recrutamentos e 380 promoções até 2027.

Em comunicado enviado no dia 22 de maio, o Ministério da Justiça referiu que “a valorização da carreira dos guardas prisionais tem sido uma das prioridades deste Governo”, reconhecendo “a importância da missão destes trabalhadores para “garantir a segurança e tranquilidade da comunidade prisional, bem como salvaguardar os direitos e liberdades fundamentais” dos reclusos.