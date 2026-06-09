Custo de construir casa nova acelera 5,9% em abril. Mão-de-obra continua a pesar

Os custos de construção de habitação nova em Portugal subiram 5,9% em abril, em termos homólogos, acelerando dois pontos percentuais face ao mês anterior, de acordo com uma estimativa divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O índice está no valor mais alto de sempre e é preciso recuar a março de 2023 para encontrar uma subida mais expressiva (6,3%).

A evolução deste indicador foi, sobretudo, influenciada pelo aumento do custo da mão-de-obra, que cresceu 7,3% em abril, apesar de um abrandamento de 0,8 pontos percentuais face ao crescimento de 8,1% registado em março. Já os materiais registaram uma variação homóloga de 4,7% em abril, acelerando face aos 3,7% observados no mês anterior, segundo o INE.

O custo da mão-de-obra contribuiu, assim, com 3,4 pontos percentuais (3,7 pontos percentuais no mês anterior) para a variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova, enquanto os materiais registaram um contributo de 2,5 pontos percentuais (2,0 pontos percentuais em março).

Entre os materiais que mais influenciaram positivamente a variação agregada destacam-se o gasóleo, com uma subida de cerca de 30%, bem como o fio de cobre nu e revestido e os azulejos e mosaicos, com aumentos de cerca de 15% face ao período homólogo.

Em sentido oposto, destacaram-se os aparelhos de climatização, com uma descida de cerca de 25%, e os produtos pré-fabricados de betão, com uma quebra de cerca de 5%.

No que diz respeito à variação em cadeia dos custos de construção de habitação nova, a taxa mensal do índice foi de 0,8% em abril, menos 0,4 pontos percentuais do que no mês anterior e mais 0,1 pontos percentuais do que em abril de 2025.