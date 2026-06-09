Da visão à execução: como acelerar a transformação das infraestruturas

Num contexto marcado pela descarbonização, pela necessidade de garantir segurança energética e pela crescente complexidade dos sistemas, a tecnologia assume um papel central como acelerador desta transformação.

A Transição das Infraestruturas – da visão à execução, promovida pela Siemens Portugal em parceria com o ECO, reúne líderes e especialistas de diferentes setores para discutir como a digitalização, a eletrificação e a inteligência artificial estão a impulsionar a transformação das infraestruturas do futuro.

Inspirado nas conclusões do Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025, o evento assenta num estudo baseado num inquérito global a 1.400 executivos e complementado por entrevistas aprofundadas com especialistas, que oferece uma visão abrangente da transformação das infraestruturas a nível mundial. Estruturado em três capítulos, analisa os pilares interligados desta mudança – desde a evolução das infraestruturas energéticas, impulsionada por tecnologias digitais e desafios da descarbonização dos edifícios, passando pelo percurso do setor industrial rumo à sustentabilidade – servindo de base para uma reflexão que combina uma visão global com uma leitura do contexto nacional, promovendo um espaço de diálogo entre diferentes perspetivas do ecossistema.

Garanta o seu lugar aqui e junte-se a líderes e especialistas de diferentes setores para discutir o futuro das infraestruturas.

Programa

09h00 Receção e Welcome Coffee

09h30 Infrastructure Transition Monitor 2025: Uma Perspetiva Global

Puneet Singh | Siemens AG

09h50 O Mercado Português: Oportunidades e Desafios

Luís Marçal | Siemens SA

10h10 A Tecnologia como Acelerador: Energia, Edifícios e Indústria em Ação

Carlos Paulino | Equinix | Francisco Ramos

11h00 Resiliência e Infraestruturas: O Futuro Energético de Portugal

11h15 Coffee Break