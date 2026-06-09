BRANDS' ECO Da visão à execução: como acelerar a transformação das infraestruturas
No próximo dia 16 de junho, o Estúdio ECO, em Lisboa, recebe a conferência “A Transição das Infraestruturas: da Visão à Execução”, promovida pela Siemens, para debater o futuro do setor.
Num contexto marcado pela descarbonização, pela necessidade de garantir segurança energética e pela crescente complexidade dos sistemas, a tecnologia assume um papel central como acelerador desta transformação.
A Transição das Infraestruturas – da visão à execução, promovida pela Siemens Portugal em parceria com o ECO, reúne líderes e especialistas de diferentes setores para discutir como a digitalização, a eletrificação e a inteligência artificial estão a impulsionar a transformação das infraestruturas do futuro.
Inspirado nas conclusões do Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025, o evento assenta num estudo baseado num inquérito global a 1.400 executivos e complementado por entrevistas aprofundadas com especialistas, que oferece uma visão abrangente da transformação das infraestruturas a nível mundial. Estruturado em três capítulos, analisa os pilares interligados desta mudança – desde a evolução das infraestruturas energéticas, impulsionada por tecnologias digitais e desafios da descarbonização dos edifícios, passando pelo percurso do setor industrial rumo à sustentabilidade – servindo de base para uma reflexão que combina uma visão global com uma leitura do contexto nacional, promovendo um espaço de diálogo entre diferentes perspetivas do ecossistema.
Garanta o seu lugar aqui e junte-se a líderes e especialistas de diferentes setores para discutir o futuro das infraestruturas.
Programa
09h00 Receção e Welcome Coffee
09h30 Infrastructure Transition Monitor 2025: Uma Perspetiva Global
Puneet Singh | Siemens AG
09h50 O Mercado Português: Oportunidades e Desafios
Luís Marçal | Siemens SA
10h10 A Tecnologia como Acelerador: Energia, Edifícios e Indústria em Ação
Carlos Paulino | Equinix | Francisco Ramos
11h00 Resiliência e Infraestruturas: O Futuro Energético de Portugal
11h15 Coffee Break
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