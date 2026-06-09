DES 2026 posiciona Málaga como o epicentro europeu dos agentes de IA, com um impacto superior a 30 milhões

O DES – Digital Enterprise Show 2026, o maior evento da Europa dedicado à IA, abre hoje as suas portas em Málaga. Até quinta-feira, o encontro reunirá mais de 15 mil executivos internacionais que irão conhecer as soluções tecnológicas mais avançadas do mercado para impulsionar a competitividade de grandes empresas, PME e administrações públicas.

A organização do DES–Digital Enterprise Show 2026 irá gerar um impacto económico de mais de 30 milhões de euros para a capital da Costa del Sol, que regista, durante esta semana, uma ocupação hoteleira de 98%. Desta forma, o evento contribui também para a projeção internacional da cidade e para a dinamização da sua economia.

Este ano, o DES vai também comemorar o seu décimo aniversário e, para isso, o seu formato foi redesenhado: transformou-se num “evento de eventos”, que abriga sete áreas temáticas onde serão apresentados os avanços em IA, cibersegurança, cloud, soluções para o retalho, marketing e PME, além de contar com um espaço dedicado ao talento empreendedor. Tudo isto foi concebido sob os nomes de «Universo DES» e «DES Arena», reunindo 403 empresas expositoras que participarão ativamente, dando a conhecer um total de 706 inovações tecnológicas.

Entre as inovações mais relevantes encontram-se os agentes e as plataformas integradas de IA, que aumentam a produtividade, a delegação de tarefas, a criatividade e a hiperespecialização. Neste sentido, serão apresentados agentes que organizam viagens corporativas com critérios de hiperpersonalização ou que ajudam a otimizar percursos para o setor logístico. Da mesma forma, serão divulgadas outras propostas, como a tecnologia háptica que, com a IA, transforma música em sensações físicas; ou uma experiência digital que combina realidade aumentada com mobilidade real.

Por sua vez, a China terá um peso importante por ser o país convidado. Na sua relação com Espanha, o gigante asiático ergueu-se como o primeiro parceiro comercial na Ásia, com um comércio bilateral de cerca de 48 mil milhões de euros em 2025. Perante este panorama de cooperação, o DES 2026 receberá uma delegação da nação liderada por Yongdong Wang, vice-presidente corporativo da Microsoft e presidente do Grupo de I&D na Ásia-Pacífico; e Fred Sun, diretor-geral para a Europa da Tencent Cloud, a divisão de computação em cloud da empresa-mãe do WeChat. Ambos explicarão como estão a acelerar a incorporação da IA em grande escala para que esta se torne uma solução prática para as empresas e administrações, com vista a promover a sua competitividade.

Digital Business World Congress

O cenário em que estas experiências tecnológicas serão analisadas será o Digital Business World Congress, o maior fórum sobre digitalização da Europa, que terá lugar no DES. Nos seus palcos, 637 oradores internacionais partilharão as chaves para orientar a utilização de ferramentas de IA no sentido de melhorar a eficiência, a produtividade e a sustentabilidade das organizações.

Sobre este tema irá debater-se uma das vozes mais esperadas desta edição: a de Randi Zuckerberg, empreendedora tecnológica e ex-diretora de marketing do Facebook. A empresária irá detalhar as estratégias que as empresas podem seguir para traduzir a IA em crescimento mensurável, tornando-a numa verdadeira alavanca de promoção do negócio. Além disso, o congresso abordará a implementação da inteligência artificial em conjunto com outras soluções – como a cloud, a computação quântica, a análise de dados ou a realidade virtual – com o objetivo de construir infraestruturas digitais mais fortes e resilientes.

Além disso, e pela primeira vez, o Digital Business World Congress acolherá um fórum dedicado à evolução tecnológica no domínio da defesa. Nele, líderes da Agência Espacial Europeia, da empresa aeroespacial alemã DLR GfR mbH, da Guarda Civil e da Polícia Nacional, entre outros, partilharão os avanços das soluções duplas, como os drones ou os satélites, que estão a ser fundamentais para a atividade militar e para garantir a proteção de infraestruturas críticas e organizações.

Na mesma linha, o encontro analisará a importância da soberania tecnológica e da cibersegurança no ecossistema empresarial, incluindo conceitos como “Zero Trust”, ao mesmo tempo que investigará o auge das EdTech. Seguindo o slogan desta edição “Machines Learn, People Lead”, será também analisado o papel do talento humano, que é quem está a orientar as máquinas para que sejam realmente úteis.

Para debater estas questões, a agenda do congresso contará com especialistas como Trevor Monroe, Gestor Sénior de Programas no Banco Mundial; Ricardo Baeza-Yates, académico especializado em IA no KTH Royal Institute of Technology da Suécia, uma das instituições tecnológicas mais prestigiadas da Europa; Stefaan Verhulst, investigador na Universidade de Nova Iorque especializado na utilização de dados, que já foi consultor da Comissão Europeia e da UNESCO; e Margaret Chen, reconhecida pelo Governo chinês como uma das 100 pessoas com maior impacto no exterior.

O programa contará também com a presença, na DES Arena, de dirigentes de marcas conhecidas como a Renault, a Airbus, a TAG Heuer, a American Express, o LinkedIn, a Stellantis, a Naturgy, o BBVA, o Carrefour, a Renfe, a Seat ou a Glovo, que trocarão as suas perspetivas sobre a integração digital e sobre como levá-la a cabo de forma rentável.