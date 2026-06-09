Empresa de satélites ICEYE captou mil milhões em ronda liderada pela General Atlantic
Fabricante de satélites finlandesa ICEYE captou mil milhões de euros em ronda de financiamento liderada por uma empresa dos EUA. Foi uma das maiores angariações de tecnológicas de defesa da Europa.
A fabricante de satélites finlandesa ICEYE captou mil milhões de euros numa ronda de financiamento liderada pela empresa norte-americana de private equity General Atlantic. Esta foi uma das maiores angariações de capital para tecnologia de defesa na Europa.
O diretor executivo da ICEYE, Rafał Modrzewski, afirmou que permitiria à empresa expandir-se “mais rapidamente do que nunca”, num momento em que o bloco europeu procura concorrer com os EUA e China no setor espacial e construir uma rede de satélites militares europeus de baixa órbita.
“A inteligência soberana a partir do espaço está a entrar numa nova era e a oportunidade para construí-la é agora”, vincou Modrzewski, citado pelo Financial Times.
O CEO da finlandesa frisou que a Europa ocupa uma “distante terceira posição” na corrida contra os EUA e a China para fornecer imagens espaciais às forças armadas e que a União Europeia deve acelerar o ritmo de lançamento de satélites no Velho Continente, usando a SpaceX de Elon Musk como exemplo.
“Temos que responder ao que ele e os norte-americanos estão a fazer, temos que tomar medidas ousadas e igualar os números deles“, acrescentou Modrzewski.
De acordo com a empresa sediada em Helsínquia, a rodada de financiamento avalia a ICEYE em cerca de 10 mil milhões de euros, o que equivale a quatro vezes mais o valor obtido após o aumento de capital em dezembro.
A norte-americana General Atlantic liderou a rodada de financiamento que arrecadou €450 milhões, enquanto uma colocação secundária adicionou mais de €550 milhões. A Autoridade de Investimento do Catar também participou da captação de recursos, juntamente com diversos investidores finlandeses.
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Empresa de satélites ICEYE captou mil milhões em ronda liderada pela General Atlantic
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