Espanha consolida a sua liderança na dessalinização na Europa

A dessalinização surge como um dos segmentos com maior potencial no setor da água, impulsionando o posicionamento de grandes grupos industriais e energéticos que veem neste domínio uma alavanca de crescimento ligada ao aumento do stress hídrico e à transformação dos sistemas produtivos.

Espanha já utiliza cerca de 43% dos seus recursos disponíveis, com uma forte concentração do consumo na agricultura, que representa cerca de 80% do total, a que se soma o impacto do turismo e de determinados usos industriais, segundo o relatório Spanish Water Industry 2050, elaborado pela consultora Arup. Além disso, o setor arrasta um défice estrutural de investimento superior a 5 mil milhões de euros anuais no ciclo urbano da água.

Neste cenário, Espanha é a quinta potência mundial em dessalinização, com mais de 770 estações de dessalinização, segundo a Adyr, consolidando-se como um dos principais laboratórios desta tendência. A nível global, o mercado da dessalinização poderá atingir os 97 mil milhões de euros em 2030, reforçando a sua atratividade como segmento estratégico.

Neste contexto, empresas como a Acciona consolidaram uma posição de liderança no desenvolvimento e operação de centrais de dessalinização em Espanha, com uma forte presença nas principais infraestruturas do arco mediterrânico. A empresa participa na estação de dessalinização de Torrevieja (Alicante), uma das maiores da Europa, bem como em instalações-chave como Valdelentisco e Águilas–Guadalentín (Múrcia), além de outras estações relevantes na Comunidade Valenciana e no sudeste da Península Ibérica.

A par disso, a Veolia gere a usina de dessalinização de água do mar (IDAM) da Baía de Palma de Maiorca e de Andratx, impulsionando a liderança do arquipélago na implementação de tecnologias de dessalinização no país; bem como a usina de dessalinização de água do mar de Campo Dalías, na província de Almería, uma das maiores usinas de dessalinização da Europa.

Por outro lado, a Sacyr Agua reforçou a sua presença no domínio da dessalinização em Espanha, especialmente no sudeste peninsular e em projetos ligados à irrigação. A empresa participa em infraestruturas como Águilas–Guadalentín (Múrcia), um dos seus principais ativos, bem como em instalações relevantes como Carboneras e Bajo Almanzora (Almería), além de projetos de menor escala como Cuevas del Almanzora.

Além disso, empresas como a Cox estão a desenvolver modelos que integram infraestruturas de água e energia. Em Espanha, a empresa reforçou a sua presença no setor da dessalinização através de projetos como a ampliação da estação de dessalinização de El Cangrejo (El Hierro) e a operação e manutenção da estação de Sagunto (Valência), uma das principais instalações da Comunidade Valenciana.

O relatório da Arup sublinha que o desafio da água em Espanha transcende a disponibilidade tecnológica. A dessalinização, juntamente com outras soluções como a reutilização ou a digitalização, surge como uma peça-chave no conjunto de soluções, mas não como uma resposta isolada, num sistema marcado pela fragmentação territorial, pela pressão crescente sobre os recursos e pela necessidade de avançar em modelos de governação e incentivos mais alinhados com a realidade do recurso.