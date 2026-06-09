Defesa

Espanha pede à Indra “análise imediata” ao fim do projeto do caça europeu

Espanha estava, em consórcio com França e Alemanha, a desenvolver o futuro caça europeu, entretanto, 'cancelado'. Avaliado em 100 mil milhões, o FCAS deveria dar fruto a partir de 2040.

Espanha pediu à Indra uma “análise imediata” ao impacto do fim do projeto do caça europeu, o Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS) no qual o país estava no consórcio, juntamente com França e Alemanha. O projeto, avaliado em 100 mil milhões de euros, foi oficialmente descontinuado esta segunda-feira. Previa a entrega a partir de 2040 de caças para substituir os Eurofighter e Rafale atualmente em serviço.

“Ontem recebemos a notícia (do fim das negociações entre França e Alemanha a respeito do FCAS). Solicitaremos à empresa [Indra] que analise e apresente sua análise imediata de certas questões governamentais entre França e Alemanha que impactam esses projetos europeus”, disse Belén Gualda, citada pelo jornal Expansión. A presidente da SEPI (Empresa Estatal de Investimentos Industriais), braço de investimento do governo espanhol, falava na Comissão Conjunta de Segurança Nacional do Congresso, para responder sobre a crise de governança na Indra, que resultou na renúncia de Ángel Escribano da presidência e na nomeação de Ángel Simón para o cargo.

Espanha apoiava este projeto conjunto. Compreendemos e esperamos, e claro, nós da SEPI faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, enquanto acionistas da Indra (28% do capital) e da Airbus (4,12%), que pertencem ou participaram neste projeto FCAS, para garantir que a proposta não diminua a autonomia da indústria de defesa europeia”, disse ainda.

Entretanto, foi noticiado que a Airbus, uma das empresas envolvidas no consórcio, estará a preparar um consórcio com várias empresas para avançar com um novo caça europeu.

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Espanha pede à Indra “análise imediata” ao fim do projeto do caça europeu

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Tiago Martins d'Oliveira, Lusa,

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