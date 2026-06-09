Estádio do Bessa e complexo desportivo do Boavista recebem oferta de 25,7 milhões em leilão

O Estádio do Bessa e o complexo desportivo que está perto do recinto do Boavista Futebol Clube receberam uma proposta de 25,5 milhões de euros no leilão que terminou esta terça-feira. O valor ficou abaixo do mínimo fixado, que era de 32,9 milhões de euros, segundo a leiloeira Leilosoc Worldwide.

O leilão online, previsto no plano de insolvência do Boavista FC, realizou-se entre os dias 27 de abril e 9 de junho e incluiu a totalidade do Estádio do Bessa, o complexo desportivo portuense, bem como os lotes individuais de ambos. Por volta das 18h25, foi recebida a última de 12 licitações para os dois ativos no valor de 25,7 milhões de euros. A decisão de aceitar a proposta está agora nas mãos da comissão de credores do clube das panteras.

No caso do complexo desportivo, obteve 15 licitações, sendo a última no valor de 6,5 milhões de euros, superando o valor mínimo (5,9 milhões de euros) com margem significativa, de acordo com a informação divulgada pela casa de leilões do Porto.

O processo contou com mais de 25 registos, oriundos de diversos setores, principalmente do desportivo e imobiliário. Os participantes tiveram de pagar uma caução no valor de 25 mil euros.

“A coexistência entre a utilização desportiva atual, o potencial de requalificação das infraestruturas existentes e a capacidade de desenvolvimento urbano parcial confere a estes ativos um posicionamento particularmente atrativo para investidores com estratégias de value-add, desenvolvimento imobiliário faseado ou projetos mistos desportivo-residenciais”, considera a leiloeira.

No mês passado, a direção do Boavista chegou a acordo com a espanhola Sacyr, principal credora no processo de insolvência do clube, para a aquisição do crédito, no âmbito do processo de recuperação do clube, e pediu a anulação do leilão do património. Os ‘axadrezados’ consideram esta compra “um passo determinante” para a recuperação financeira e institucional do clube, tendo em conta que cria condições para a estabilidade, preservação do património e continuidade do plano de recuperação.

O Estádio do Bessa, que está impedido de ser utilizado por ordem do Proteção Civil e recebeu último jogo em maio de 2025, integra um recinto desportivo principal com bancadas e infraestruturas técnicas, áreas administrativas e operacionais, espaços interiores de apoio, serviços e atividades desportivas complementares e áreas suscetíveis de exploração autónoma em regime comercial, institucional ou de serviços. Já o complexo desportivo, que permite o desenvolvimento de projetos imobiliários, é composto por: campo polidesportivo, balneários, bancadas, quadras de ténis, relvado, bar, logradouro/parque e acessos.