“Fazer o que ainda não foi feito” é o lema da Galp para o Mundial de 2026

Os jogadores Bernardo Silva e Ricardo Quaresma, assim como o cantor Pedro Abrunhosa, foram convocados pela Galp para a sua campanha de apoio à seleção.

A Galp lançou esta terça-feira a sua campanha multimeios para o Mundial 2026, onde destaca que esta competição chega dez anos depois da conquista do Europeu, e com duas Ligas das Nações conquistadas pelo meio. “Portugal regressa a uma das maiores competições do mundo com a ambição de alcançar o título que ainda falta“, nota, em comunicado, a empresa energética, que se associa à Seleção nacional há mais de 25 anos.

Foi a partir dessa ambição que nasceu o conceito criativo da campanha — “Fazer o que ainda não foi feito” –, inspirado no êxito de Pedro Abrunhosa, que interpreta agora um novo cover da canção que dá nome e alma à campanha, trazendo a Galp de volta ao universo musical. “O filme percorre adeptos, ruas, postos Galp e um estádio, num crescendo de emoção que culmina na convicção de que este é o momento para fazer história”, explica a Galp.

Para além de Pedro Abrunhosa, também Bernardo Silva — um dos capitães da Seleção — e Ricardo Quaresma — peça-chave na conquista do Europeu em 2016 — foram convocados pela Galp para protagonizar este filme.

“‘Fazer o que ainda não foi feito’ é muito mais do que um mote de apoio à Seleção. É uma ideia de ambição coletiva, de acreditar que ainda somos capazes de ir mais longe — no futebol, mas também na forma como enfrentamos os desafios enquanto país e enquanto empresa. Ao longo destes 27 anos, a Galp nunca viveu esta ligação como um simples patrocínio. Vivemo-la como fãs, ao lado dos portugueses, criando campanhas e experiências que transformam energia coletiva em memória. Esta campanha nasce exatamente desse espírito”, explica Rute Gonçalves, diretora de marca, marketing e conveniência da Galp, citada em comunicado.

Em declarações anteriores ao +M, a responsável notava que o objetivo desta nova campanha é aprofundar a ligação afetiva com os portugueses. “Ser regularmente uma das marcas que os portugueses mais associam à Seleção Nacional não é um acidente, mas sim o resultado de mais de 25 anos de presença consistente e de campanhas que ressoam”, argumentava.

Para além da campanha, a Galp ativa um conjunto de iniciativas. Enquanto Portugal estiver na competição, os clientes que abasteçam num posto Galp utilizando a app Mundo Galp são convidados a participar num passatempo que oferece 24 depósitos de combustível por dia – um por hora. A Galp estará ainda presente na Fan Zone da Federação, no Terreiro do Paço.

A campanha conta com assinatura criativa da Bar Ogilvy, realização de João Nuno Pinto e produção da Garage. É amplificada em televisão, rádio, out-of-home (OOH), digital e na rede de postos Galp em Portugal. O planeamento de meios está a cargo da Essence Mediacom.