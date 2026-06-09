Estado paga 2,3 milhões por dia em baixas médicas
No ano passado, mais de um milhão de trabalhadores estiveram de baixa médica. A Segurança Social pagou 854,6 milhões de euros com estes apoios.
No ano passado, 1.048.599 trabalhadores recorreram à baixa médica, mais 84.954 do que em 2024. A Segurança Social pagou 854,6 milhões de euros com estes apoios, o que equivale a cerca de 2,3 milhões por dia, avança o Jornal de Notícias.
Embora os pedidos tenham aumentado tanto nas baixas de curta duração (até 30 dias) como nas de longa duração, são estas últimas que mais pesam na despesa. As baixas superiores a 365 dias representam a maior fatia do gasto, totalizando 306,7 milhões de euros no ano passado.
Os especialistas apontam o envelhecimento da população e os atrasos nas primeiras consultas como fatores que ajudam a explicar o aumento das baixas médicas.
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