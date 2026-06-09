Hoje nas notícias: Baixas médicas, INEM e CML

O Governo gastou 2,3 milhões de euros por dia em baixas médicas, enquanto o INEM registou um prejuízo de 7,6 milhões em 2025, pelo segundo ano consecutivo. A Câmara de Lisboa vai abrir concursos para 163 cargos dirigentes e Paulo Rangel rejeita críticas de Pedro Passos Coelho ao Governo. Veja esta e outras notícias nos jornais nacionais.

Governo gasta 2,3 milhões de euros por dia em baixas médicas

No ano passado, 1.048.599 trabalhadores recorreram à baixa médica, mais 84.954 do que em 2024. A Segurança Social gastou 854,6 milhões de euros com estes apoios, cerca de 2,3 milhões por dia. Embora os pedidos tenham aumentado tanto nas baixas curtas como nas longas, são estas últimas que mais pesam na despesa: as superiores a um ano custaram 306,7 milhões de euros.

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Prejuízo do INEM dispara para 7,6 milhões em 2025

O INEM registou um prejuízo de 7,6 milhões de euros em 2025, naquele que é o segundo ano consecutivo com resultados líquidos negativos, depois de em 2024 o défice se ter fixado nos 340 mil euros. Apesar dos reforços orçamentais, o instituto viu as suas contas agravarem-se. O aumento das transferências para os bombeiros e da despesa com pessoal são apontados como as principais razões para este resultado.

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Câmara de Lisboa abre concursos para 163 cargos de direção

A Câmara de Lisboa vai abrir concursos públicos para preencher os 163 cargos dirigentes da autarquia, incluindo diretores municipais, diretores de departamento e chefes de divisão. Segundo o executivo liderado por Carlos Moedas, a medida visa reforçar uma política assente na valorização do mérito, da transparência e da igualdade de oportunidades no acesso a funções de direção.

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Passos Coelho “está a ser injusto e desajustado”, acusa Paulo Rangel

Paulo Rangel rejeitou as críticas de Pedro Passos Coelho ao Governo, considerando “injusto” afirmar que não há reformas em curso. “Este é o Governo mais reformista dos últimos 30 anos. Depois de Cavaco Silva, é o Governo mais reformista”, afirmou. O ministro dos Negócios Estrangeiros acrescentou que “um Governo minoritário não pode impor reformas se o Parlamento as travar”.

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Família acusada de sacar um milhão com SMS falsas do banco

Uma rede criminosa familiar de Vila Nova de Gaia, liderada por um jovem de 25 anos, terá lucrado perto de um milhão de euros entre 2022 e 2024 com o envio de milhares de SMS fraudulentas para obter códigos de acesso a contas bancárias. Além do alegado líder, estão a ser julgados mais 18 arguidos, incluindo familiares próximos.

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