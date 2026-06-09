LALIGA e o Conselho Geral de Economistas de Espanha consideram o Celta uma referência em matéria de transparência e sustentabilidade empresarial

O Celta recebeu o selo de reconhecimento pela transparência e excelência na divulgação não financeira, uma distinção promovida pela LALIGA e pelo Conselho Geral de Economistas de Espanha que coloca o clube de Vigo entre as entidades desportivas de referência em matéria de prestação de contas, sustentabilidade corporativa e boa governação.

O evento, realizado na A Sede no âmbito da jornada «O valor invisível do clube: sustentabilidade, transparência e futuro no Celta», reuniu Javier Tebas, presidente da LALIGA; Marián Mouriño, presidente do Celta; Miguel Vázquez Taín, presidente do Conselho Geral de Economistas de Espanha; e a conselheira de Economia e Indústria da Xunta da Galiza, María Jesús Lorenzana, que aproveitaram a ocasião para analisar o papel crescente da transparência e da informação não financeira na gestão dos clubes profissionais.

Durante a sua intervenção, Tebas salientou que “o Celta é um exemplo de como uma boa governação transcende o campo de jogo. Os clubes geram riqueza, impulsionam o emprego e contribuem para o desenvolvimento dos seus territórios. Como representantes das nossas cidades, temos a obrigação de agir com transparência e de demonstrar, com factos e dados, o nosso compromisso com a sustentabilidade. Hoje, além disso, essa capacidade de relatar e comprovar o nosso impacto é uma exigência crescente por parte de patrocinadores e colaboradores, que procuram projetos sólidos, responsáveis e com visão de futuro”.

Nesse sentido, o encontro destacou a evolução do clube de Vigo como uma entidade que integra a transparência, a sustentabilidade e a geração de confiança no seu projeto institucional e empresarial. O prémio reconhece o trabalho do Celta no âmbito da divulgação de informação não financeira e reforça o seu posicionamento entre as entidades desportivas de referência em matéria de prestação de contas e boa governação.

O evento contou também com a participação de David Baixauli, responsável pela Sustentabilidade da LALIGA, e permitiu abordar a integração da sustentabilidade na estratégia dos clubes, o valor da marca das entidades desportivas e o peso de ativos intangíveis como a identidade, a reputação, o enraizamento territorial ou o impacto social.

No caso do Celta, estes elementos ampliam a leitura do seu valor enquanto entidade e estão em sintonia com a aposta da LALIGA em promover entre os clubes uma cultura de gestão baseada na profissionalização, na prestação de contas e na sustentabilidade.

A certificação obtida pelo Celta insere-se no trabalho conjunto que a LALIGA e o Conselho Geral de Economistas desenvolvem para promover padrões de informação mais claros, comparáveis e rastreáveis no futebol profissional. Esta linha está em consonância com um dos pilares do modelo da LALIGA: a sustentabilidade financeira dos clubes como base para construir entidades mais estáveis, reforçar a confiança na competição e responder às novas exigências económicas, sociais e regulamentares.