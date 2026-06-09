Lisboa entre os piores aeroportos. Porto sobe no ranking
Ranking da empresa AirHelp coloca o Humberto Delgado entre os piores do mundo. Aeroporto de Faro lidera em Portugal. Confira as classificações.
Os aeroportos portugueses perderam terreno na edição de 2026 do ranking da empresa AirHelp, com o Humberto Delgado a figurar entre os piores do mundo. O Francisco Sá Carneiro foi o único a subir. Noutro ranking, da Skytraxx, quer Lisboa quer o Porto desceram alguns degraus.
A infraestrutura da capital surge no 274º. lugar do ranking numa lista de 279 aeroportos, que cresceu este ano. Na edição de 2025, O Humberto Delgado tinha ficado na 244.ª posição num total de 250. Na avaliação da AirHelp, cujo negócio é assistir passageiros a reclamar compensações por atrasos e cancelamentos, o “elevado volume de tráfego (cerca de 225.000 voos anuais) continua a pressionar o desempenho operacional” do aeroporto de Lisboa, que tem na pontualidade a sua maior fragilidade (6,3 pontos em 10).
O aeroporto de Faro é o melhor classificado em Portugal e ocupa a 125ª posição a nível mundial, mas desceu sete posições face ao ranking de 2025. “Faro mantém-se consistentemente no topo nacional, beneficiando do seu menor volume de tráfego que contribui para melhores índices de pontualidade”, refere a AirHelp.
Também em queda está a infraestrutura da Madeira. O Aeroporto Cristiano Ronaldo desce 61 degraus face a 2025 para a 262ª posição, que “reflete uma menor pontuação em instalações e conforto”.
Em sentido contrário, o Francisco Sá Carneiro subiu do 205º para o 192º lugar a nível mundial. A AirHelp atribuiu a “melhoria assinalável” sobretudo à pontuação de experiência do passageiro, em que consegue 8,2 pontos.
O ranking da AirHelp considera a pontualidade (60%), a experiência (20%) e as instalações e conforto (20%). É elaborado com base em estatísticas dos voos e opinião de passageiros, embora o universo de inquiridos não seja revelado.
A ANA, a concessionária dos aeroportos portugueses, questionou no passado a validade do estudo. Este ano, foi inaugurada a expansão e modernização do Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, num investimento de 20 milhões de euros. Está em curso também um investimento de mais de 300 milhões de euros no Terminal 1, com a criação de uma nova área de embarque – Pier Sul – ampliando o Terminal 1 em mais 33.000 m2, com mais 10 novas portas de embarque e a reformulação total do núcleo central do terminal.
Os aeroportos portugueses também perderam terreno num dos rankings mais conceituados, o Skytrax World Airport Awards, elaborado com base na votação dos passageiros. A edição deste ano, divulgada em março, coloca Lisboa na 91ª posição entre os 100 principais aeroportos, cinco posições abaixo do ranking de 2025. O Francisco Sá Carneiro desceu do 92º lugar para o 100º, numa lista que é liderada pelo aeroporto internacional de Singapura.
No ranking da AirHelp, o aeroporto da Cidade do Panamá leva a coroa, seguido de Fortaleza, no Brasil e Cidade do Cabo, na África do Sul. O Brasil tem cinco aeroportos no top 10, o que a empresa explica com a “menor exposição às perturbações globais da aviação”. “Já o Médio Oriente perdeu posições, tendo o desempenho de pontualidade na região caído face ao ano anterior, reflexo das perturbações no tráfego aéreo verificadas em 2025-2026″, observa.
“O AirHelp Score Aeroportos 2026 confirma que os aeroportos de menor dimensão e os de mercados emergentes, como o Brasil, continuam a superar os grandes hubs, que enfrentam uma pressão crescente de tráfego e problemas operacionais”, acrescenta Pedro Miguel Madaleno, representante da empresa em Portugal, citado em comunicado.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Lisboa entre os piores aeroportos. Porto sobe no ranking
{{ noCommentsLabel }}