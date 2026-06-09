Lisboa entre os piores aeroportos. Porto sobe no ranking

Os aeroportos portugueses perderam terreno na edição de 2026 do ranking da empresa AirHelp, com o Humberto Delgado a figurar entre os piores do mundo. O Francisco Sá Carneiro foi o único a subir. Noutro ranking, da Skytraxx, quer Lisboa quer o Porto desceram alguns degraus.

A infraestrutura da capital surge no 274º. lugar do ranking numa lista de 279 aeroportos, que cresceu este ano. Na edição de 2025, O Humberto Delgado tinha ficado na 244.ª posição num total de 250. Na avaliação da AirHelp, cujo negócio é assistir passageiros a reclamar compensações por atrasos e cancelamentos, o “elevado volume de tráfego (cerca de 225.000 voos anuais) continua a pressionar o desempenho operacional” do aeroporto de Lisboa, que tem na pontualidade a sua maior fragilidade (6,3 pontos em 10).

O aeroporto de Faro é o melhor classificado em Portugal e ocupa a 125ª posição a nível mundial, mas desceu sete posições face ao ranking de 2025. “Faro mantém-se consistentemente no topo nacional, beneficiando do seu menor volume de tráfego que contribui para melhores índices de pontualidade”, refere a AirHelp.

Também em queda está a infraestrutura da Madeira. O Aeroporto Cristiano Ronaldo desce 61 degraus face a 2025 para a 262ª posição, que “reflete uma menor pontuação em instalações e conforto”.

Em sentido contrário, o Francisco Sá Carneiro subiu do 205º para o 192º lugar a nível mundial. A AirHelp atribuiu a “melhoria assinalável” sobretudo à pontuação de experiência do passageiro, em que consegue 8,2 pontos.

O ranking da AirHelp considera a pontualidade (60%), a experiência (20%) e as instalações e conforto (20%). É elaborado com base em estatísticas dos voos e opinião de passageiros, embora o universo de inquiridos não seja revelado.

A ANA, a concessionária dos aeroportos portugueses, questionou no passado a validade do estudo. Este ano, foi inaugurada a expansão e modernização do Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, num investimento de 20 milhões de euros. Está em curso também um investimento de mais de 300 milhões de euros no Terminal 1, com a criação de uma nova área de embarque – Pier Sul – ampliando o Terminal 1 em mais 33.000 m2, com mais 10 novas portas de embarque e a reformulação total do núcleo central do terminal.

Os aeroportos portugueses também perderam terreno num dos rankings mais conceituados, o Skytrax World Airport Awards, elaborado com base na votação dos passageiros. A edição deste ano, divulgada em março, coloca Lisboa na 91ª posição entre os 100 principais aeroportos, cinco posições abaixo do ranking de 2025. O Francisco Sá Carneiro desceu do 92º lugar para o 100º, numa lista que é liderada pelo aeroporto internacional de Singapura.

No ranking da AirHelp, o aeroporto da Cidade do Panamá leva a coroa, seguido de Fortaleza, no Brasil e Cidade do Cabo, na África do Sul. O Brasil tem cinco aeroportos no top 10, o que a empresa explica com a “menor exposição às perturbações globais da aviação”. “Já o Médio Oriente perdeu posições, tendo o desempenho de pontualidade na região caído face ao ano anterior, reflexo das perturbações no tráfego aéreo verificadas em 2025-2026″, observa.

“O AirHelp Score Aeroportos 2026 confirma que os aeroportos de menor dimensão e os de mercados emergentes, como o Brasil, continuam a superar os grandes hubs, que enfrentam uma pressão crescente de tráfego e problemas operacionais”, acrescenta Pedro Miguel Madaleno, representante da empresa em Portugal, citado em comunicado.