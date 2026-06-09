A onda de calor de maio em Portugal continental foi a segunda mais longa e a segunda com maior magnitude desde que há registos, revela o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o resumo do boletim mensal, a onda de calor iniciada em 20 de maio teve a duração de 9,5 dias, só superada por uma onda de calor registada em 1964, que durou 9,7 dias.

Em maio, a onda de calor começou no dia 20 nas regiões do Alentejo e Vale do Tejo e estendeu-se no dia 24 às regiões do interior Norte e Centro.

Segundo o IPMA, a onda de calor de maio passado no território continental foi a segunda com maior magnitude, de 77,3ºC, só ultrapassada por uma onda de calor de 1965, com 81,5ºC.

Por definição, a magnitude de uma onda de calor corresponde à soma dos desvios de temperatura máxima do ar em relação à sua média diária no período de referência.

O boletim confirma que maio registou 25 novos extremos de temperatura máxima do ar, destacando os 40,3ºC em Mora, no dia 27, que correspondem ao novo extremo absoluto para este mês em Portugal.

O mês passado foi o 10.º maio mais quente desde 2000, com a média da temperatura do ar – 17,85ºC – a ser superior em 1ºC ao valor normal no período de referência (1991-2020).

Os dados do IPMA, que classifica maio passado como um mês quente e seco, apontam para valores de precipitação inferiores ao normal em grande parte dos distritos e uma “diminuição generalizada” da água disponível no solo, na camada até aos 100 centímetros, com a redução a ser mais acentuada nas regiões do interior Centro e Sul, “em particular no Alentejo e Algarve, onde aumentaram as áreas com menores valores de humidade do solo”.

O boletim hoje divulgado traduz uma análise preliminar dos dados disponíveis. A versão final do boletim de maio será publicada em meados de junho.