Onde ver o Mundial de 2026? Do telemóvel ao ecrã gigante na praça
A escassos dias do início do Mundial de Futebol, onde se poderá ver a competição na televisão? E se a escolha for fora de casa? Há escolhas para todos, que não passam por ir diretamente aos estádios.
O Mundial de Futebol de 2026 começa já esta quinta-feira com o jogo inaugural que coloca México e África do Sul em confronto. Sabendo o que o mesmo ocorre às 20h de Lisboa, onde ver o início desta competição que junta, pela primeira vez, 48 nações em jogos espalhados pelos EUA, Canadá e México? A escolha é variadíssima, num evento que poderá gerar entre 378 milhões e 945 milhões de euros em Portugal, de acordo com um estudo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM). O consumo doméstico surge como a principal categoria de impacto, representando 26% do total, seguindo-se a restauração (15%) e a publicidade e media (14%).
Começando pelo mais elementar, em que canais poder-se-á ver o jogo inaugural? A TVI, a Sport TV 5 e a LiveMode TV são as escolhas para este primeiro jogo. No entanto a situação altera-se, se formos olhar para o primeiro jogo de Portugal na competição. Aí a escolha é praticamente igual, mas com uma mudança nos canais generalistas — que conseguiram chegar a acordo com a FIFA e vão transmitir um total de 20 jogos. O jogo que opõe a Seleção Nacional à República Dominicana do Congo vai ser transmitido pela SIC às 18h.
Analisando unicamente os jogos de Portugal, segue-se na lista a TVI — contra Uzbequistão a 23 de junho às 18h — e a RTP — contra a Colômbia a 28 de junho às 0h30. Caso Portugal chegue aos 16 avos de final, a SIC garante a transmissão dessa partida. Nos oitavos de final é a RTP. Nos quartos de final volta a ser a vez da TVI. Nas meias-finais, a SIC garante o jogo de Portugal caso a Seleção Nacional chegue a esta fase e a TVI fica com o outro confronto. A final, a 19 de julho às 20h, é garantida pela RTP.
Mas fora dos 20 jogos das generalistas, qual é o panorama? A LiveMode TV vai garantir a transmissão de um total de 34 jogos no Youtube, entre eles, todos os de Portugal. Na fase de grupos nota-se por exemplo o jogo entre Brasil e Marrocos no dia 13 de junho às 23h, 18h00: Alemanha contra Curaçao no dia 14 de junho ás 18h e Espanha contra Cabo Verde no dia 15 de junho às 17h.
Com a lista completa de jogos em carteira está a Sport TV. Sendo que os jogos serão transmitidos na Sport.TV 5 que será o canal totalmente dedicado ao Mundial 24 horas por dia. Na terceira jornada — com jogos em simultâneo — as transmissões serão na Sport TV 5 e Sport TV 1. Na Sport.TV+ existirá acompanhamento informativo com quatro programas diários “Estádio Mundial” e resumos alargados de todos os jogos.
Na rádio, a Renascença possui os direitos de transmissão dos jogos, sendo que a RTP também já anunciou, através do Linkedin, que os jogos de Portugal e de Cabo Verde terão relatos na RTP Antena 1 e na RTP África, com emissões especiais.
Ver o Mundial ao ar livre
E se preferir ver os jogos ao ar livre? A oferta de espaços para acompanhar o Mundial continua a crescer em todo o país, com centros comerciais, mercados, cervejarias, fan zones municipais e espaços de restauração a procurarem captar adeptos durante as cinco semanas da competição.
Em Lisboa, o Terreiro do Paço vai acolher durante 39 dias — entre 11 de junho e 19 de julho– a Lisboa Football Arena, uma iniciativa que junta a Câmara Municipal de Lisboa e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A iniciativa enquadra-se no projeto “Pintar Portugal”, criado pela FPF e apresentado em março, que pretende levar as “emoções” do Campeonato do Mundo a todos os pontos do país.
Também em Lisboa, a Browers Beato vai juntar a emoção do futebol aos Santos Populares. A microcervejeira do Super Bock Group, no Beato Innovation District, vai transmitir os jogos da competição, com um ecrã gigante de 6,40m por 3,36m. O Estádio da Tapadinha, casa do Atlético Clube de Portugal, a Casa Capitão, o Time Out Market e a Musa de Marvila são alguns dos espaços que já garantiram a transmissão de alguns jogos. O próprio Rock in Rio já anunciou que, no dia 27 de junho, vai transmitir o jogo entre Portugal e Colômbia em direto em todos os palcos na Cidade do Rock.
Na Amadora, o centro comercial UBBO vai transformar a sua praça central num ponto de celebração, que contará com um ecrã gigante para transmissão dos jogos, complementado por uma fan area com bancadas e relva. “Sempre que os horários o permitirem, os visitantes poderão assistir aos principais jogos da competição, com destaque especial para os encontros das seleções de Portugal e do Brasil durante a fase de grupos”, explica o espaço comercial, em comunicado.
No Norte do País, Vila Nova de Gaia vai acolher a Fan Zone Betano Acreditar Faz Acontecer, que resulta de uma parceria estratégia com o Município de Gaia e com o Grupo Medialivre, responsável por títulos líderes como o Correio da Manhã e o Record. Serão exibidos mais de 60 jogos em direto.
Já no Porto, o Mercado do Bom Sucesso vai transmitir todos os jogos disputados até ao fim do seu horário de funcionamento, ou seja, até às 23h00 — ou até à meia-noite às sextas-feiras e sábados.
Já a Sul, na região do Algarve, o Albufeira Terrace vai contar com um um ecrã gigante, uma área dedicada à troca de cromos da Panini e outras ativações para os adeptos. Os jogos que tenham início até às 21 horas serão transmitidos em direto na esplanada, enquanto os restantes serão exibidos em diferido no dia seguinte.
Lista completa de jogos na fase de grupos
- 11 de junho – quinta-feira
- México X África do Sul às 20h – TVI, Sport TV 5 e LiveMode TV
- 12 de junho – sexta-feira
- Coreia do Sul x República Checa às 3h – Sport TV 5
- Canadá x Bósnia e Herzegovina às 20h — SIC, Sport TV 5 e LiveMode TV
- 13 de junho – sábado
- EUA X Paraguai às 02h — Sport TV 5
- Qatar X Suíça às 20h — Sport TV 5
- Brasil X Marrocos — Sport TV 5 e LiveMode TV
- 14 de junho – domingo
- Haiti X Escócia às 02h – Sport TV 5
- Austrália X Turquia às 5h – Sport TV 5
- Alemanha X Curaçao às 18h – Sport TV 5 e LiveMode TV
- Países Baixos X Japão às 21h – Sport TV 5
- 15 de junho – segunda-feira
- Costa do Marfim X Equador às 00h – Sport TV 5
- Suécia X Tunísia às 03h – Sport TV 5
- Espanha X Cabo Verde às 17h – Sport TV 5 e LiveMode TV
- Bélgica X Egito às 20h – Sport TV 5
- Arábia Saudita X Uruguai às 23h – Sport TV 5
- 16 de junho – terça-feira
- Irão X Nova Zelândia às 02h – Sport TV 5
- França X Senegal às 20h – RTP, Sport TV 5 e LiveMode TV
- Iraque X Noruega às 23h – Sport TV 5
- 17 de junho – quarta-feira
- Argentina X Argélia às 02h – Sport TV 5
- Áustria X Jordânia às 05h – Sport TV 5
- Portugal X RD Congo às 18h – SIC, Sport TV 5 e LiveMode TV
- Inglaterra X Croácia às 21h – Sport TV 5
- 18 de junho – quinta-feira
- Gana X Panamá às 00h – Sport TV 5
- Uzbequistão X Colômbia às 03h – Sport TV 5
- República Checa X África do Sul às 17h – Sport TV 5
- Suíça X Bósnia e Herzegovina às 20h – RTP, Sport TV 5 e LiveMode TV
- Canadá X Qatar às 23h – Sport TV 5
- 19 de junho – sexta-feira
- México X Coreia do Sul às 02h – Sport TV 5
- Estados Unidos X Austrália às 20h – Sport TV 5
- Escócia X Marrocos às 23h – Sport TV 5
- 20 de junho – sábado
- Brasil X Haiti às 01h30 – Sport TV 5 e LiveMode TV
- Turquia X Paraguai às 04h – Sport TV 5
- Países Baixos X Suécia às 18h – Sport TV 5
- Alemanha X Costa do Marfim às 21h – TVI, Sport TV 5 e LiveMode TV
- 21 de junho – domingo
- Equador X Curaçao às 01h – Sport TV 5
- Tunísia X Japão às 05h – Sport TV 5
- Espanha X Arábia Saudita às 17h – Sport TV 5 e LiveMode TV
- Bélgica X Irão às 20h – Sport TV 5
- Uruguai X Cabo Verde às 23h – Sport TV 5
- 22 de junho – segunda-feira
- Nova Zelândia X Egito às 02h – Sport TV 5
- Argentina X Áustria às 18h – Sport TV 5 e LiveMode TV
- França X Iraque às 22h – Sport TV 5
- 23 de junho – terça-feira
- Noruega X Senegal às 01h – Sport TV 5
- Jordânia X Argélia às 04h – Sport TV 5
- Portugal X Uzbequistão às 18h – TVI, Sport TV 5 e LiveMode TV
- Inglaterra X Gana às 21h – Sport TV 5
- 24 de junho – quarta-feira
- Panamá X Croácia às 00h – Sport TV 5
- Colômbia X RD Congo às 03h – Sport TV 5
- Suíça X Canadá às 20h – Sport TV 5
- Bósnia e Herzegovina X Qatar às 20h – Sport TV 5
- Escócia X Brasil às 23h – Sport TV 5
- Marrocos X Haiti às 23h – Sport TV 5
- 25 de junho – quinta-feira
- República Checa X México às 02h – Sport TV 5
- África do Sul X Coreia do Sul às 02h – Sport TV 5
- Equador X Alemanha às 21h – SIC e Sport TV 5
- Curaçao X Costa do Marfim às 21h – Sport TV 5
- 26 de junho – sexta-feira
- Japão X Suécia às 00h – Sport TV 5
- Tunísia X Países Baixos às 00h – Sport TV 5
- Turquia X Estados Unidos às 03h – Sport TV 5
- Paraguai X Austrália às 03h – Sport TV 5
- Noruega X França às 20h – TVI e Sport TV 5
- Senegal X Iraque às 20h – Sport TV 5
- 27 de junho – sábado
- Cabo Verde X Arábia Saudita às 01h – Sport TV 5
- Uruguai X Espanha às 01h – Sport TV 5
- Egito X Irão às 04h – Sport TV 5
- Nova Zelândia X Bélgica às 04h – Sport TV 5
- Panamá X Inglaterra às 22h – Sport TV 5
- Croácia X Gana às 22h – Sport TV 5
- 28 de junho – domingo
- Colômbia X Portugal às 00h30 – RTP, Sport TV 5 e LiveMode TV
- RD Congo X Uzbequistão às 00h30 – Sport TV 5
- Argélia X Áustria às 03h – Sport TV 5
- Jordânia X Argentina às 03h – Sport TV 5
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