Onde ver o Mundial de 2026? Do telemóvel ao ecrã gigante na praça

A escassos dias do início do Mundial de Futebol, onde se poderá ver a competição na televisão? E se a escolha for fora de casa? Há escolhas para todos, que não passam por ir diretamente aos estádios.

O Mundial de Futebol de 2026 começa já esta quinta-feira com o jogo inaugural que coloca México e África do Sul em confronto. Sabendo o que o mesmo ocorre às 20h de Lisboa, onde ver o início desta competição que junta, pela primeira vez, 48 nações em jogos espalhados pelos EUA, Canadá e México? A escolha é variadíssima, num evento que poderá gerar entre 378 milhões e 945 milhões de euros em Portugal, de acordo com um estudo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM). O consumo doméstico surge como a principal categoria de impacto, representando 26% do total, seguindo-se a restauração (15%) e a publicidade e media (14%).

Começando pelo mais elementar, em que canais poder-se-á ver o jogo inaugural? A TVI, a Sport TV 5 e a LiveMode TV são as escolhas para este primeiro jogo. No entanto a situação altera-se, se formos olhar para o primeiro jogo de Portugal na competição. Aí a escolha é praticamente igual, mas com uma mudança nos canais generalistas — que conseguiram chegar a acordo com a FIFA e vão transmitir um total de 20 jogos. O jogo que opõe a Seleção Nacional à República Dominicana do Congo vai ser transmitido pela SIC às 18h.

Analisando unicamente os jogos de Portugal, segue-se na lista a TVI — contra Uzbequistão a 23 de junho às 18h — e a RTP — contra a Colômbia a 28 de junho às 0h30. Caso Portugal chegue aos 16 avos de final, a SIC garante a transmissão dessa partida. Nos oitavos de final é a RTP. Nos quartos de final volta a ser a vez da TVI. Nas meias-finais, a SIC garante o jogo de Portugal caso a Seleção Nacional chegue a esta fase e a TVI fica com o outro confronto. A final, a 19 de julho às 20h, é garantida pela RTP.

Mas fora dos 20 jogos das generalistas, qual é o panorama? A LiveMode TV vai garantir a transmissão de um total de 34 jogos no Youtube, entre eles, todos os de Portugal. Na fase de grupos nota-se por exemplo o jogo entre Brasil e Marrocos no dia 13 de junho às 23h, 18h00: Alemanha contra Curaçao no dia 14 de junho ás 18h e Espanha contra Cabo Verde no dia 15 de junho às 17h.

Com a lista completa de jogos em carteira está a Sport TV. Sendo que os jogos serão transmitidos na Sport.TV 5 que será o canal totalmente dedicado ao Mundial 24 horas por dia. Na terceira jornada — com jogos em simultâneo — as transmissões serão na Sport TV 5 e Sport TV 1. Na Sport.TV+ existirá acompanhamento informativo com quatro programas diários “Estádio Mundial” e resumos alargados de todos os jogos.

Na rádio, a Renascença possui os direitos de transmissão dos jogos, sendo que a RTP também já anunciou, através do Linkedin, que os jogos de Portugal e de Cabo Verde terão relatos na RTP Antena 1 e na RTP África, com emissões especiais.

Ver o Mundial ao ar livre

E se preferir ver os jogos ao ar livre? A oferta de espaços para acompanhar o Mundial continua a crescer em todo o país, com centros comerciais, mercados, cervejarias, fan zones municipais e espaços de restauração a procurarem captar adeptos durante as cinco semanas da competição.

Em Lisboa, o Terreiro do Paço vai acolher durante 39 dias — entre 11 de junho e 19 de julho– a Lisboa Football Arena, uma iniciativa que junta a Câmara Municipal de Lisboa e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A iniciativa enquadra-se no projeto “Pintar Portugal”, criado pela FPF e apresentado em março, que pretende levar as “emoções” do Campeonato do Mundo a todos os pontos do país.

Também em Lisboa, a Browers Beato vai juntar a emoção do futebol aos Santos Populares. A microcervejeira do Super Bock Group, no Beato Innovation District, vai transmitir os jogos da competição, com um ecrã gigante de 6,40m por 3,36m. O Estádio da Tapadinha, casa do Atlético Clube de Portugal, a Casa Capitão, o Time Out Market e a Musa de Marvila são alguns dos espaços que já garantiram a transmissão de alguns jogos. O próprio Rock in Rio já anunciou que, no dia 27 de junho, vai transmitir o jogo entre Portugal e Colômbia em direto em todos os palcos na Cidade do Rock.

Na Amadora, o centro comercial UBBO vai transformar a sua praça central num ponto de celebração, que contará com um ecrã gigante para transmissão dos jogos, complementado por uma fan area com bancadas e relva. “Sempre que os horários o permitirem, os visitantes poderão assistir aos principais jogos da competição, com destaque especial para os encontros das seleções de Portugal e do Brasil durante a fase de grupos”, explica o espaço comercial, em comunicado.

No Norte do País, Vila Nova de Gaia vai acolher a Fan Zone Betano Acreditar Faz Acontecer, que resulta de uma parceria estratégia com o Município de Gaia e com o Grupo Medialivre, responsável por títulos líderes como o Correio da Manhã e o Record. Serão exibidos mais de 60 jogos em direto.

Já no Porto, o Mercado do Bom Sucesso vai transmitir todos os jogos disputados até ao fim do seu horário de funcionamento, ou seja, até às 23h00 — ou até à meia-noite às sextas-feiras e sábados.

Já a Sul, na região do Algarve, o Albufeira Terrace vai contar com um um ecrã gigante, uma área dedicada à troca de cromos da Panini e outras ativações para os adeptos. Os jogos que tenham início até às 21 horas serão transmitidos em direto na esplanada, enquanto os restantes serão exibidos em diferido no dia seguinte.

Lista completa de jogos na fase de grupos