Mercados

OpenAI prepara venda de capital em bolsa

  • ECO
  • 0:44

Dona do ChatGPT ainda não decidiu calendário da operação, mas trabalha com Goldman Sachs e Morgan Stanley numa eventual entrada em bolsa.

A OpenAI apresentou de forma confidencial à SEC a documentação necessária para uma Oferta Pública Inicial (IPO, na versão inglesa), segundo a Bloomberg (acesso pago, em inglês), num movimento que pode abrir caminho à entrada em bolsa da empresa liderada por Sam Altman ainda no outono.

A dona do ChatGPT está a trabalhar com a Goldman Sachs e o Morgan Stanley, mas diz que ainda não tomou uma decisão sobre o calendário. A empresa afirmou que a manutenção como sociedade privada pode facilitar algumas decisões, embora o pedido confidencial lhe dê flexibilidade para avançar mais cedo.

Antes da eventual entrada em bolsa, a OpenAI prepara também uma venda privada de ações para dar liquidez aos trabalhadores nas próximas semanas, de acordo com uma pessoa conhecedora do processo citada pela Bloomberg. A empresa recusou comentar esse ponto.

A operação surge num momento de forte pressão competitiva no setor da inteligência artificial. A OpenAI enfrenta a Anthropic, dona do Claude, e a Google, além de ter falhado algumas metas internas de receitas e crescimento de utilizadores, segundo a Bloomberg. A Anthropic também apresentou confidencialmente o pedido para IPO e atingiu uma avaliação de 965 mil milhões de dólares na última ronda privada.

A OpenAI concluiu recentemente uma ronda de 122 mil milhões de dólares, que avaliou a empresa em 852 mil milhões. A corrida das empresas de IA aos mercados de capitais reflete a necessidade de financiar chips, centros de dados e modelos mais avançados. Em fevereiro, a empresa disse aos investidores que planeava gastar cerca de 600 mil milhões de dólares em infraestrutura de IA até 2030.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

OpenAI prepara venda de capital em bolsa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

EUA podem revogar cidadania a imigrantes que cometam fraude

Lusa,

"Se vier aqui, violar as nossas leis e mentir nos seus procedimentos de imigração, perde esse privilégio", adverte o chefe do Departamento de Segurança Interna.