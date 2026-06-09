OpenAI prepara venda de capital em bolsa

A OpenAI apresentou de forma confidencial à SEC a documentação necessária para uma Oferta Pública Inicial (IPO, na versão inglesa), segundo a Bloomberg (acesso pago, em inglês), num movimento que pode abrir caminho à entrada em bolsa da empresa liderada por Sam Altman ainda no outono.

A dona do ChatGPT está a trabalhar com a Goldman Sachs e o Morgan Stanley, mas diz que ainda não tomou uma decisão sobre o calendário. A empresa afirmou que a manutenção como sociedade privada pode facilitar algumas decisões, embora o pedido confidencial lhe dê flexibilidade para avançar mais cedo.

Antes da eventual entrada em bolsa, a OpenAI prepara também uma venda privada de ações para dar liquidez aos trabalhadores nas próximas semanas, de acordo com uma pessoa conhecedora do processo citada pela Bloomberg. A empresa recusou comentar esse ponto.

A operação surge num momento de forte pressão competitiva no setor da inteligência artificial. A OpenAI enfrenta a Anthropic, dona do Claude, e a Google, além de ter falhado algumas metas internas de receitas e crescimento de utilizadores, segundo a Bloomberg. A Anthropic também apresentou confidencialmente o pedido para IPO e atingiu uma avaliação de 965 mil milhões de dólares na última ronda privada.

A OpenAI concluiu recentemente uma ronda de 122 mil milhões de dólares, que avaliou a empresa em 852 mil milhões. A corrida das empresas de IA aos mercados de capitais reflete a necessidade de financiar chips, centros de dados e modelos mais avançados. Em fevereiro, a empresa disse aos investidores que planeava gastar cerca de 600 mil milhões de dólares em infraestrutura de IA até 2030.