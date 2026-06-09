Pentágono inclui Alibaba, Baidu e BYD em lista de empresas ligadas ao Exército chinês

Os Estados Unidos acrescentaram as chinesas Alibaba, Baidu e BYD à lista de empresas ligadas ao Exército da China, menos de um mês após a cimeira entre os líderes norte-americano e chinês, Donald Trump e Xi Jinping.

A atualização anual da chamada lista “1260H”, divulgada na segunda-feira pelo Pentágono, inclui também a farmacêutica WuXi AppTec, os fabricantes de robôs Unitree e RoboSense e as produtoras de semicondutores CXMT e YMTC, entre outras empresas chinesas.

Segundo o Departamento de Defesa norte-americano, as empresas incluídas cumprem os critérios definidos pela legislação dos Estados Unidos para serem consideradas entidades associadas às Forças Armadas chinesas e desenvolvem atividades em território norte-americano.

No caso da Alibaba e da Baidu, o Pentágono apontou alegadas ligações à Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais da China e ao ministério da Indústria e Tecnologia da Informação. Já em relação à BYD, referiu também a presença da empresa numa zona ligada à estratégia chinesa de fusão entre setores civil e militar.

Várias das empresas contestaram a decisão. A WuXi AppTec classificou a inclusão como “claramente errada” e anunciou que vai adotar medidas imediatas para contestar a designação.

Num comunicado divulgado hoje, a empresa afirmou que não é controlada por entidades militares ou governamentais chinesas, que não presta serviços ao Exército chinês e que não participa em programas de fusão militar-civil.

Citada pelo portal financeiro chinês Yicai, a Baidu considerou a designação “completamente infundada” e garantiu que recorrerá a todos os meios disponíveis para solicitar a retirada da lista.

A inclusão na lista não implica sanções automáticas. No entanto, a legislação norte-americana proíbe o Departamento de Defesa de contratar diretamente com as empresas designadas e prevê o alargamento dessas restrições a aquisições indiretas a partir de 2027.

No ano passado, Washington já tinha acrescentado à mesma lista a Tencent e a CATL, refletindo a crescente preocupação das autoridades norte-americanas com o papel de algumas das maiores empresas tecnológicas chinesas.

A medida surge menos de um mês após a cimeira realizada em Pequim entre Trump e Xi, que permitiu aliviar temporariamente as tensões comerciais e tecnológicas entre as duas maiores economias mundiais.