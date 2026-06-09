Prejuízo do INEM dispara para 7,6 milhões em 2025

O INEM registou um prejuízo de 7,6 milhões de euros em 2025, naquele que é o segundo ano consecutivo com resultados líquidos negativos, depois de em 2024 o défice se ter fixado nos 340 mil euros, avança o Público. As transferências para bombeiros e despesa com pessoal são apontadas como principais fatores.

Apesar dos reforços orçamentais, o instituto viu a sua situação financeira deteriorar-se. “O INEM dispõe assim de uma situação orçamental, económica e financeira em deterioração, devido ao aumento da pressão sobre a despesa, designadamente por via do aumento das transferências para os parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e dos gastos com pessoal”, lê-se num documento disponível no site do INEM.

Sem os reforços orçamentais e a autorização para utilização de verbas acumuladas de anos anteriores, o resultado teria sido mais negativo. “Caso o orçamento não tivesse sido reforçado em 24,8 milhões de euros, o resultado líquido do período seria de 32,4 milhões de euros negativos, valor próximo da estimativa de défice de 31 milhões de euros que foi comunicada à tutela nos pedidos de reforço orçamental”, indica o relatório.