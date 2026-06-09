Quirónsalud é referência em qualidade dos cuidados de saúde segundo o ICGEA

A generalização das normas internacionais de qualidade está a transformar os critérios de excelência na saúde privada espanhola, um processo no qual a Quirónsalud se destaca como um dos grupos hospitalares mais avançados devido à sua aposta nas acreditações internacionais, na segurança do doente e na melhoria contínua, de acordo com uma análise do Instituto Coordenadas de Governança e Economia Aplicada (ICGEA).

O estudo salienta que se, durante décadas, o prestígio médico, a tecnologia disponível ou as infraestruturas foram os principais indicadores de excelência hospitalar, atualmente os critérios de qualidade incorporam cada vez mais elementos relacionados com a segurança do doente, a medição de resultados clínicos, a experiência de cuidados, a digitalização e a capacidade de melhoria contínua das organizações de saúde.

Para o vice-presidente executivo do Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, esta mudança representa uma evolução profunda na forma de entender a excelência hospitalar. “Estamos a assistir a uma evolução muito significativa do conceito de qualidade hospitalar. A excelência já não se mede apenas pela capacidade tecnológica ou pelo prestígio histórico de um centro, mas pela capacidade de demonstrar com dados a segurança, a eficiência e os resultados obtidos em benefício do paciente”, afirma.

Na sua opinião, “a grande revolução na qualidade dos cuidados de saúde nos últimos anos não foi tecnológica, mas sim metodológica: os hospitais passaram de medir recursos para medir resultados, e é essa capacidade de avaliação e melhoria contínua que está a marcar a diferença entre as organizações líderes e o resto do setor”. “Confirma-se o paradigma de que tudo o que se pesa e se mede, melhora”, acrescenta.

De acordo com a análise, a consolidação de normas como a Joint Commission International (JCI), as certificações ISO ou o modelo EFQM reflete uma mudança estrutural no setor da saúde privado. A qualidade já não está ligada exclusivamente aos recursos disponíveis, mas à capacidade de demonstrar resultados objetivos, garantir processos seguros e oferecer cuidados homogéneos e centrados no doente.

Entre os indicadores atualmente utilizados para avaliar a qualidade destacam-se as taxas de complicações, os eventos adversos, as infeções relacionadas com os cuidados de saúde, as readmissões hospitalares, os tempos de resposta, a adesão a protocolos clínicos, os resultados percebidos pelos doentes (PROMs) e os indicadores de experiência de cuidados (PREMs e NPS).

Acreditações

O relatório destaca que as acreditações internacionais se tornaram um dos principais instrumentos para avaliar a maturidade organizacional dos hospitais. Entre elas, destaca-se a acreditação da Joint Commission International (JCI), considerada a referência mais exigente a nível internacional para avaliar aspetos relacionados com a segurança clínica, a gestão hospitalar, os protocolos de assistência e a qualidade global dos cuidados de saúde.

A par desta, as certificações ISO – especialmente a ISO 9001 de gestão da qualidade, a ISO 14001 de gestão ambiental e a ISO 45001 de segurança e saúde no trabalho – garantem sistemas organizacionais baseados na melhoria contínua, na rastreabilidade dos processos e na eficiência operacional. Da mesma forma, o modelo europeu EFQM proporciona uma visão integral da excelência através da avaliação da liderança, da estratégia, da inovação, da sustentabilidade, da gestão de pessoas e da orientação para o paciente.

A análise também destaca o peso crescente de acreditações específicas ligadas à segurança do paciente, aos processos de assistência, à atividade docente e de investigação, à qualidade dos laboratórios e serviços de diagnóstico ou à excelência em determinadas especialidades médicas. A isto juntam-se reconhecimentos como o selo QH (Quality Healthcare) da Fundação IDIS ou certificações relacionadas com a gestão de talentos e o bem-estar profissional, como o Top Employer.

Segundo o Instituto Coordenadas, o valor destas acreditações vai além do reconhecimento externo e reside na sua capacidade de criar uma cultura organizacional baseada na avaliação contínua, na redução de riscos, na transparência e na melhoria contínua. Num contexto em que pacientes, seguradoras e profissionais exigem cada vez mais garantias objetivas, as certificações tornaram-se uma ferramenta estratégica de reputação e competitividade para os grupos hospitalares.

Liderança

Neste cenário, o Instituto Coordenadas posiciona a Quirónsalud como o grupo hospitalar que mais se empenhou na implementação de padrões internacionais de qualidade em Espanha. A análise destaca a ampla presença de acreditações e certificações em alguns dos seus principais centros em Madrid e Barcelona. O grupo dispõe de hospitais com acreditação da Joint Commission International, bem como certificações ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 e outras acreditações específicas relacionadas com a segurança do paciente, a gestão de riscos e a excelência organizacional.

Entre os centros mencionados contam-se a Fundação Jiménez Díaz, o Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, o Centro Médico Teknon, o Hospital Quirónsalud Barcelona e o Hospital Universitário La Luz, reconhecidos pela qualidade dos cuidados prestados, pela capacidade de investigação e pelo nível de inovação. Alguns deles contam com acreditações sucessivas da JCI e reconhecimentos específicos em áreas como o ensino, a investigação, a medicina reprodutiva, os processos transfusões ou a qualidade e segurança do doente.

O relatório destaca também a acreditação Joint Commission International Enterprise para a rede hospitalar do grupo, o selo QH da Fundação IDIS e a certificação Top Employer, obtida pelo quinto ano consecutivo. Além disso, assinala a liderança sustentada da Fundação Jiménez Díaz no Índice de Excelência Hospitalar durante dez anos consecutivos como um dos principais expoentes de uma estratégia baseada na qualidade dos cuidados, na inovação, na segurança clínica e na melhoria contínua. A análise identifica igualmente a HM Hospitales, a Sanitas, o Grupo HLA e a Vithas entre as organizações que reforçaram significativamente os seus sistemas de acreditação e gestão da qualidade.

A HM Hospitales desenvolveu uma estratégia baseada na melhoria contínua, na investigação clínica e na padronização dos processos de cuidados de saúde. O grupo possui várias certificações ISO 9001, sistemas de gestão orientados para a segurança clínica e acreditações relacionadas com laboratórios, diagnóstico por imagem e gestão de cuidados de saúde. O relatório destaca o trabalho realizado em centros como o HM Sanchinarro, o HM Montepríncipe e o HM Nou Delfos, onde foram impulsionados programas de avaliação contínua de resultados, protocolos de segurança do paciente e sistemas de rastreabilidade dos cuidados de saúde.

No caso da Sanitas, o Instituto Coordenadas sublinha a integração da qualidade e da transformação digital como pilares do seu modelo de cuidados de saúde. Os seus hospitais possuem certificações ISO 9001 e ISO 14001 e diversos reconhecimentos relacionados com a sustentabilidade, a experiência do paciente e a excelência organizacional. A análise destaca especialmente os modelos de hospital digital, telemedicina e atendimento personalizado desenvolvidos em centros como o Hospital Universitário Sanitas La Zarzuela, o Hospital Universitário Sanitas La Moraleja e o Hospital Sanitas CIMA.

Por seu lado, o Grupo HLA tem reforçado, nos últimos anos, a implementação de sistemas certificados de gestão e melhoria organizacional. Vários centros possuem certificações ISO 9001 e ISO 14001, bem como acreditações relacionadas com a gestão de processos, a segurança clínica e a melhoria contínua. O estudo refere especificamente o Hospital Universitário HLA Moncloa pelos seus programas de qualidade dos cuidados de saúde, segurança do doente e avaliação de resultados clínicos.

A Vithas também impulsionou uma estratégia corporativa baseada na excelência assistencial e na implementação progressiva de padrões internacionais de qualidade. O grupo possui certificações ISO 9001 e ISO 14001 e desenvolveu sistemas de avaliação contínua, programas de experiência do paciente e modelos de melhoria dos processos assistenciais em centros como o Vithas Madrid Aravaca, o Vithas Madrid La Milagrosa ou o Vithas Barcelona.

Reputação e Confiança

O ICGEA conclui que a generalização de normas de avaliação, classificação e acreditação está a alterar profundamente os critérios de competitividade no setor da saúde privado. Pacientes, profissionais, seguradoras e instituições exigem cada vez mais evidências objetivas sobre a qualidade dos cuidados de saúde, o que torna as acreditações e a medição de resultados elementos estratégicos para a reputação dos centros de saúde. No entanto, o relatório sublinha que o verdadeiro elemento diferenciador já não reside apenas na obtenção de uma certificação, mas na capacidade de transformar esses padrões em melhorias tangíveis para os pacientes.

Neste sentido, Sánchez Lambás afirma que “a certificação é importante, mas o que é verdadeiramente relevante é a cultura organizacional que existe por trás dela”. Na sua opinião, “os hospitais que conseguem converter a qualidade numa prática quotidiana são aqueles que geram confiança, atraem talento e constroem uma reputação sólida e sustentável ao longo do tempo, onde a avaliação dos pontos fortes e fracos, longe de ser uma crítica, constitui o estímulo permanente para melhorar todo um setor que colabora e compete com um modelo de saúde pública universal“.