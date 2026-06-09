Desporto

Real Madrid “formaliza intenção” de contratar José Mourinho por 15 milhões de euros

Em paralelo, Benfica chega a acordo com Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho desportivo para vigorar até ao final da época desportiva 2027/2028, extensível até 2028/2029.

A Benfica SAD informou esta terça-feira que o Real Madrid “formalizou a intenção de contratar o treinador José Mourinho por 15 milhões de euros, “correspondente à cláusula de rescisão do contrato”.

Num curto comunicado enviado à CMVM, a sociedade desportiva liderada por Rui Costa acrescenta que o treinador [deu] o seu acordo a essa contratação”.

O contrato de José Mourinho previa que o técnico ficasse no clube da Luz por mais um ano. Esclarecida a saída, as águias puderam finalmente avançar para a contratação de Marco Silva, que até agora treinava os londrinos do Fulham.

Num outro comunicado enviado ao regulador, o Benfica informa que chegou a acordo com Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho desportivo para vigorar até ao final da época desportiva 2027/2028, extensível até 2028/2029.

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