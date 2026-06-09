Sérvulo assessora Liga Portugal nos direitos de transmissão

A Sérvulo & Associados, através de uma equipa multidisciplinar do setor do Desporto, dirigida pelo sócio Miguel Gorjão-Henriques, tem assessorado a Liga Portugal e Liga Centralização no processo de implementação do decreto-lei que, em 2021, impôs a comercialização centralizada dos direitos audiovisuais dos clubes/sociedades desportivas da Liga Portugal Betclic (Primeira Liga) e da Liga MeuSuper (Liga II).

O processo conheceu um novo e decisivo desenvolvimento, esta segunda-feira, no Porto, com a aprovação na Assembleia Geral da Liga Portugal da deliberação que define a chave de distribuição das receitas entre os Clubes para o primeiro ciclo de cinco anos (de 2028-2029 a 2032-2033), por uma ampla maioria de 80%.

Liderada por Miguel Gorjão-Henriques, sócio responsável das áreas de Concorrência e Europeu, a equipa multidisciplinar do setor do Desporto da SÉRVULO integra ainda Morgana Grácio (associada da equipa de Concorrência e Europeu) e os sócios Pedro Silveira Borges (responsável por Corporate e M&A), Henrique Rodrigues Silva (Público) e Miguel Santos Almeida (Contencioso).