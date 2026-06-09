Automóveis

Stellantis chama 357 Jeep em Portugal à oficina por risco de incêndio

  • Lusa
  • 15:32

Grupo está a contactar os proprietários dos veículos Jeep Wrangler e Jeep Gladiator fabricados entre 2021 e 2025, para lhes pedir que contactem o seu concessionário e marquem uma revisão.

A Stellantis vai chamar à revisão 357 veículos da marca Jeep em Portugal, no âmbito de uma operação mundial que abrange cerca de 1,3 milhões de viaturas devido ao risco de incêndio associado a uma falha elétrica.

Num comunicado divulgado pela agência de notícias Efe, a Stellantis indicou que entrará em contacto com os proprietários de veículos Jeep Wrangler e Jeep Gladiator fabricados entre 2021 e 2025, para lhes pedir que contactem o seu concessionário e marquem uma revisão.

Contactada pela Lusa, a Stellantis Portugal adiantou que a campanha abrange 357 veículos no mercado nacional.

A deteção da falha decorreu de uma investigação interna do fabricante, que determinou que alguns veículos podem apresentar um problema de ligação elétrica na bomba de direção assistida.

A consequência é que, “em raras ocasiões, isto poderá provocar o sobreaquecimento de materiais combustíveis, com o consequente risco de incêndio do veículo”, segundo a empresa.

Por precaução, a Stellantis irá verificar e, se necessário, reparar ou substituir a ligação elétrica e/ou a bomba de direção assistida dos veículos afetados.

Enquanto se aguarda a revisão dos veículos, a Stellantis aconselha os proprietários a estacionar longe de edifícios e de outros veículos.

O grupo automóvel Stellantis resultou da fusão das antigas Fiat-Chrysler e PSA, agrupando 14 marcas, incluindo Fiat, Citroën, Peugeot, Opel, Chrysler e Jeep.

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