Trump promete retaliar após abate de helicóptero em Ormuz

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta terça-feira que os Estados Unidos irão retaliar contra o Irão após o abate de um helicóptero militar norte-americano no estreito de Ormuz.

“Dois pilotos estiveram envolvidos, ambos ilesos. Ainda assim, os Estados Unidos devem, obviamente, responder a este ataque”, escreveu Trump na sua plataforma, Truth Social.

A ameaça de Trump surge um dia após as forças iranianas terem abatido um helicóptero norte-americano que operava na região estratégica do estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo.

Segundo a informação avançada pela agência Reuters, por via do Exército norte-americano, um drone da Marinha norte-americana localizou e resgatou os dois tripulantes. O Comando Central dos Estados Unidos disse que o AH-64 Apache caiu por volta das 3h da manhã de terça-feira (meia-noite em Lisboa).

O episódio aumenta ainda mais a tensão nos esforços para negociar um acordo de paz que ponha fim à guerra no Médio Oriente e reabra o Estreito de Ormuz, uma via vital para o comércio internacional de energia e outras matérias-primas.

Na segunda-feira, Israel e Irão disseram que iriam suspender os ataques mútuos após um apelo de Donald Trump para que terminassem as primeiras trocas de tiros diretas desde abril, mas Teerão avisou que retomaria as hostilidades se Israel continuasse a atacar o seu aliado Hezbollah no Líbano.