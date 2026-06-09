UAX e a NTT DATA unem-se para formar estudantes universitários em IA agêntica

A Universidade Alfonso X el Sabio (UAX) e a NTT DATA organizaram o evento “Construindo o futuro da IA agêntica: talento, universidade e empresa”, um encontro que serviu para apresentar a primeira turma do programa de formação em IA agêntica, criado e desenvolvido em conjunto por ambas as entidades.

A iniciativa, dirigida a estudantes de cursos da área de tecnologia da Faculdade de Business & Tech da UAX, surge com o objetivo de capacitar jovens perfis tecnológicos numa das áreas com maior projeção, como é a aplicação desta tecnologia aos ciclos de desenvolvimento de software, um dos domínios onde o seu impacto pode ser especialmente relevante para melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de inovação das organizações.

Com esta colaboração, a UAX e a NTT DATA indicam que reforçam um modelo de cocriação universidade-empresa, orientado para antecipar as necessidades de talento do mercado e preparar os estudantes para um ambiente profissional marcado pela evolução da IA, pela automatização de processos e pela transformação dos modelos de trabalho.

A primeira edição do programa contou com cerca de vinte estudantes dos cursos tecnológicos da UAX, como Computação e Inteligência Artificial, Engenharia Matemática, Física e Engenharia Informática, e incluiu ainda a participação de um estudante do Mestrado Online em Inteligência Artificial. A experiência revelou-se muito positiva para todas as partes, pelo que está prevista a sua continuação nos próximos anos letivos.

“Na UAX, trabalhamos para que os nossos estudantes não só aprendam tecnologia, mas também saibam aplicá-la com propósito em contextos reais. Esta aliança com a NTT DATA permite-nos dar mais um passo no nosso modelo de universidade ligada à empresa, aproximando os estudantes de projetos de alto impacto e das competências que já estão a transformar o mercado de trabalho“, afirmou Luis Couceiro, diretor da Faculdade de Business & Tech da UAX.

Por seu lado, Zobeida Duben, responsável pela área de talento, cultura e diversidade da NTT DATA, afirmou que “a IA agêntica está a redefinir as capacidades de que os profissionais do futuro irão necessitar. Através desta colaboração, aproximamos os estudantes de ambientes reais de inovação e reforçamos a ligação entre a universidade e a empresa para formar o talento que irá liderar a transformação digital dos próximos anos“.

Através desta formação, os alunos da UAX desenvolvem competências técnicas avançadas, mas também habilidades cada vez mais determinantes no novo ambiente profissional, como o pensamento crítico, a capacidade de adaptação, a resolução de problemas complexos, o trabalho colaborativo e a compreensão ética do uso da tecnologia.

O objetivo é que os alunos consigam desenvolver-se em cenários reais de inovação e compreendam como a IA pode ser integrada nos processos empresariais para gerar valor. Esta abordagem está diretamente ligada ao modelo educativo da UAX, baseado na aprendizagem prática, na inovação e na colaboração com empresas líderes. Além disso, os alunos participantes têm a possibilidade de realizar os seus estágios e, posteriormente, integrar-se no quadro de pessoal da empresa tecnológica.

Inovação e empregabilidade

O programa de Formação em IA Agente faz parte do acordo-quadro de colaboração assinado pelo Grupo Educativo UAX e pela NTT DATA, que estabelece um roteiro comum para desenvolver projetos conjuntos em áreas como a formação, a investigação, a inovação, a divulgação do conhecimento, a captação de talentos e a empregabilidade.

Este acordo prevê, entre outras linhas de trabalho, o incentivo a estágios profissionais em disciplinas de interesse mútuo, a participação de profissionais da NTT DATA em atividades letivas, masterclasses e eventos orientados para a empregabilidade, a colaboração no desenvolvimento de novos cursos ou especializações adaptados às necessidades do mercado, bem como a participação conjunta em reuniões, seminários educativos, técnicos e científicos.

Além disso, o acordo abre as portas à colaboração em projetos de investigação aplicada, à participação da NTT DATA em iniciativas ligadas ao modelo UAXmakers, à definição conjunta de desafios reais para os estudantes e à ligação entre o ecossistema académico e profissional. Desta forma, ambas as entidades apostam num modelo de colaboração a longo prazo, orientado para gerar um impacto real na formação dos estudantes e na resposta às necessidades de talento das empresas.