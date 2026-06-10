Ageas aumenta salários até 3,57%, com remuneração mínima a chegar aos 1.103,24 euros

O Grupo Ageas Portugal fechou com o Sinapsa uma revisão salarial para 2026 com efeitos retroativos a 1 de Janeiro. O acordo cobre todas as empresas do grupo – Ageas Portugal Vida, Ageas Portugal Services ACE, Ocidental Vida, Médis e Ageas Fundos de Pensões – e garante um aumento mínimo de 38 euros mensais para todos os trabalhadores.

Os aumentos são mais expressivos nos escalões de entrada: o nível 1, o mais baixo da tabela, sobe 3,57%, passando de 1.065,24 euros para 1.103,24 euros mensais. Nos níveis intermédios a subida situa-se entre 2,50% e 3,25%, enquanto o topo, o nível 17, cresce 2,20%, de 3.526,14 euros para 3.603,72 euros.

De acordo com o jornal Abril Abril, o subsídio de refeição também aumenta. Em 2025, situava-se nos 12,50 euros e, com esta atualização, passa para 13 euros diários. As despesas de serviço em Portugal foram igualmente revistas, sendo que a diária completa fica em 99,33 euros, a refeição isolada em 17,21 euros e a dormida com pequeno-almoço em 62,63 euros. As deslocações em viatura própria são reembolsadas a 0,45 euros por quilómetro, e a diária no estrangeiro sobe para 190,36 euros.

Também o apoio escolar para trabalhadores com filhos a cargo se mantém diferenciado por idade: 63 euros até aos 10 anos, 105 euros até aos 18 anos e 136,50 euros até aos 25.

Já em setembro de 2025, os sindicatos SINAPSA e STAS fecharam um acordo coletivo com as empresas do grupo Ageas Portugal que previa a atualização salarial, bem como alterações à regulação do uso da inteligência artificial nas relações laborais, ficando as empresas do grupo Ageas obrigadas a informar trabalhadores e estruturas representativas quando decisões de gestão de recursos humanos sejam tomadas com base em algoritmos ou sistemas digitais, sem intervenção humana.