Bolsa de Lisboa fecha em queda acompanhando perdas na Europa
A bolsa de Lisboa fechou em baixa ligeira, acompanhando a tendência negativa das principais praças europeias, com o índice PSI a recuar 0,06% para 8.897,10 pontos.
A bolsa de Lisboa fechou em baixa ligeira na sessão desta quarta-feira, acompanhando a tendência negativa das principais praças europeias, com o índice PSI a recuar 0,06% para 8.897,10 pontos.
Das 16 cotadas que integram o PSI, nove subiram e sete desceram, com a EDP Renováveis a liderar as perdas.
Os títulos do braço para as renováveis do grupo EDP encerraram a cair 3,12% para 13,37 euros. Seguiram-se os CTT que recuaram 1,55% para 5,73 euros e a EDP que cedeu 0,88% para 4,38 euros.
Ainda no vermelho estiveram a Jerónimo Martins (0,67% para 17,70 euros), o BCP (0,63% para 0,91 euros), a Mota-Engil (0,58% para 4,45 euros) e, por fim, a Altri (0,10% para 4,97 euros).
Em sentido contrário, a liderar as subidas estiveram a Teixeira Duarte, que avançou 3,07% para 0,42 euros e a Nos e Corticeira Amorim com um crescimento de 2,29% para 5,10 euros e 2,15% para 6,65 euros, respetivamente.
Ainda em território positivo fechou a Galp (1,92% para 19,35 euros), a Sonae (1,58% para 1,93 euros), a Semapa (1,08% para 23,3 euros), a Navigator (0,98% para 3,50 euros), a REN (0,58% para 3,49 euros) e a Ibersol (0,40% para 10,16 euros).
Nas restantes principais bolsas europeias, a tendência foi também negativa, com exceção de Londres, que encerrou a valorizar 0,27%.
Frankfurt recuou 0,97%, Paris perdeu 0,51%, Milão cedeu 0,46% e Madrid desceu 0,18%.
As praças europeias foram pressionadas pelo agravamento das tensões no Médio Oriente, depois de novos ataques dos Estados Unidos contra o Irão terem aumentado os receios dos investidores quanto ao impacto do conflito nos mercados e nos preços da energia.
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Bolsa de Lisboa fecha em queda acompanhando perdas na Europa
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