“Demoraram demasiado tempo a chegar a acordo”. Trump volta a ameaçar Irão

O conflito entre os EUA e o Irão ganhou novo capítulo nesta quarta-feira, pouco depois de Donald Trump ter anunciado, mais uma vez, que o acordo de paz estaria próximo. Agora, depois de, alegadamente, as forças iranianas terem abatido um helicóptero com dois soldados norte-americanos – salvos por um drone marítimo –, a situação escalou, com o Irão a indicar que colocou no alvo dos seus ataques com drones a bases aéreas dos EUA na Jordânia, Bahrain e Kuwait.

“Demoraram demasiado tempo a negociar um acordo”, acusou o Presidente dos EUA esta quarta-feira, colocando como consequência que “vão ter de pagar o preço”.

O Irão, entretanto, já tinha dito que iria reavaliar a situação, depois de posições suas junto ao Estreito de Ormuz terem sido atacadas pelos EUA. O exército norte-americano indicou ter atirado sobre defesas aéreas do Irão, locais de vigilância e estações no solo, no que descreveu como “resposta proporcional” à queda do helicóptero Apache.

De acordo com a Reuters, Esmaeil Baghaei, porta-voz do Governo iraniano, anunciou a reavaliação das conversações com os norte-americanos, explicando que “qualquer processo diplomáticos exige um ambiente minimamente estável”.

Em perigo, agora, estará o acordo de cessar fogo acordado em abril.

“O Irão é muita conversa e nenhuma ação”, escreveu Trump nas suas redes sociais nesta quarta-feira, ameaçando: “Levaram demasiado tempo a negociar um acordo que teria sido fantástico para eles, e agora vão ter de pagar o preço!!!”.